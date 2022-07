Matthei sin piedad contra labor de Izkia Siches: “No sabe ni le interesa”

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, se refirió esta mañana a la situación de seguridad que vive el país, criticando muy fuertemente a la ministra del Interior Izkia Siches, de quien precisó que no ha hecho un buen trabajo.

En conversación con “Mucho Gusto”, la jefa comunal indicó que “para luchar contra la delincuencia se requieren varias cosas. Primero, determinación de que no te van a ganar. Segundo, saber, porque hay cuatro fenómenos distintos que hay que conocer para poder prevenir. Tercero, necesitas medios, gente entrenada y equipamiento necesario”.

Evelyn Matthei : “Uno no puede poner a una persona que no tiene experiencia, que no sabe nada y que no le interesa el tema a cargo de esta materia". Desde el Ministerio del Interior emanó la orden de abrir Paso los Libertadores. Una vez más #RenunciaIzkia pic.twitter.com/v190Ve66le — Emilia 🇨🇱 🍂 (@camilaemiliasv) July 12, 2022

En cuanto a la secretaria de Estado, Matthei dijo que “claramente no tienen el conocimiento, nada. Uno no puede poner a una persona que no tiene experiencia, que no sabe nada y que no le interesa, a cargo de esta materia”.

“Estoy hablando de la ministra del Interior, no sabe ni le interesa. Tiene una visión muy ingenua, como cuando se fue a Temucuicui. No hablo en contra de ella, puede ser una muy buena ministra en otra materia, no lo sé. El único que sabe de los tres es el subsecretario (Manuel) Monsalve, sabe un poco más pero no es el que está a cargo”, dijo.