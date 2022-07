Revelan identidad de otra famosa que habría sufrido violencia por parte de Claudio Castellón

“Hay una denuncia de una bailarina que trabajaba en Chilefilms donde el caballero fue tomado preso porque los vecinos lo denunciaron por empujar a esta chiquilla que ha trabajado en el Morandé… no voy a decir el nombre”, indicó hace unos días la modelo Adriana Barrientos en el programa Zona de Estrellas, donde dijo que una conocida mujer del extinto programa de trasnoche también lo pasó muy mal con el actor Claudio Castellón, actual pareja de Luz Valdivieso, que fue acusado de violencia por su ex pareja Fran Masanes.

Ahora, en el programa de Instagram Que te lo digo, la periodista Paula Escobar desclasificó el nombre de quien sería esta famosa, que aún no se ha manifestado al respecto. La comunicadora indicó que le llegó un mensaje que dictaba: “Ojo porque una de las ex novias de Castellón, habría sido María José Campos, alias la Porotito Verde, y también habría vivido una situación similar a la de su ex mujer”.

“Yo me contacto con ella, con María José Campos, que está en otra parada en la vida, muy zen, alejada de los medios de espectáculo, de farándula y ella no pertenece mucho a este medio, entonces yo le escribo y la pregunto si había sido cierto que había sido novia de Claudio Castellón y si habría sufrido violencia intrafamiliar de su parte” , aseguró Escobar, agregando que además le solicitó que confirmara si es cierto o no, para así llegar a la verdad de esto.

[ Fran Masanes publica violentos mensajes de Claudio Castellón cuando eran pareja ]

La respuesta de “Porotito verde”

“Ella vio el mensaje, me dejó en visto y no tuve respuesta alguna... yo siempre he dicho que de repente cuando no te contestan algo, es también un poco afirmar sin decirlo” , sentenció la periodista respecto a esta polémica con Claudio Castellón y quién habría sido la otra famosa que también fue víctima de situaciones violentas.