Vuelco en caso de niña de 10 años fallecida en Recoleta: Descartan intoxicación por cianuro

Conmoción causó la muerte de una menor de 10 años que fue trasladada a la Clínica Dávila de Recoleta tras presentar síntomas atribuibles a intoxicación por cianuro.

La niña ingresó a eso de las 16:00 horas de este lunes al recinto asistencial junto a su madre, la cual sufrió los mismos síntomas y logró ser estabilizada.

En primera instancia se informó que la presunta causa del fallecimiento fue una exposición al cianuro. Sin embargo, la Fiscalía Centro Norte informó que no se detectó la peligrosa sustancia ni en el cuerpo de la fallecida ni en los instrumentos utilizados por la clínica.

De momento, se esta a la espera de la autopsia del Servicio Médico Legal para aclarar la causa de muerte. También falta el informe de los peritajes realizados por Bomberos y por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

Ángel Gabriel García, papá de la niña, indicó que las afectadas fueron llevadas en primera instancia un Servicio de Alta Resolutividad (SAR), donde les habrían recetado medicamentos. Debido a que el estado de salud de ambas no mejoró, el hombre decidió llevar a su pareja e hija a la Clínica Dávila.

Cabe señalar que el perro de la familia también murió por una posible intoxicación. Al respecto, vecinos indicaron a Radio ADN que el animal habría consumido veneno.

”Hablé con la vecina (la madre intoxicada), porque tiene su negocio en Cerro Blanco, y me dice: ‘vecina, ¿no sabe que acá hay ratas?’. Le dije que no. Y me dijo que no sabía qué hacer”, indicó una testigo a la mencionada emisora.