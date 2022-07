“Hay prófugas malas y esta prófuga”: Neme barrió el piso con Karen Rojo tras su captura en Países Bajos

José Antonio Neme lanzó esta mañana duras críticas a la fugada exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien fue capturada esta madrugada por efectivos de Interpol en la capital neerlandesa de Ámsterdam.

Fue luego de conocerse la información proporcionada por la Fiscalía Regional de Antofagasta, respecto a la detención de Rojo, y la entrega en exclusiva del matinal “Mucho Gusto” de la primera fotografía de la condenada exedil en la nación europea, que el rostro de Mega se descargó en contra de la funcionaria pública, sentenciada a cinco años y un día por fraude al fisco tras malversar 24 millones de pesos en asesorías comunicacionales para su campaña de reelección edilicia.

Tiene una actitud de relajo, hay una mirada que es un poco más intensa porque sabe que le están sacando una foto. No es la condición de prófugo que uno se imaginaría. — José Antonio Neme

Las críticas de José Antonio Neme a Rojo

“Hay prófugas malas y esta prófuga”, inició su discurso el periodista, quien no escatimó en sus cuestionamientos hacia el actuar de Rojo tras conocer del fallo de la Corte Suprema.

“Si tuviera que escapar de la Justicia a la última persona que le pido consejos es a Karen Rojo”, enfatizó Neme, quien destacó la actitud de relajo que mostró la funcionaria pública al ser reconocida por José Henríquez, el cineasta chileno que le tomó las primeras fotos en Ámsterdam.

La exalcaldesa Karen Rojo fue detenida esta madrugada en Países Bajos. Fuente: Twitter.

“Tiene una actitud de relajo, hay una mirada que es un poco más intensa porque sabe que le están sacando una foto. No es la condición de prófugo que uno se imaginaría. Angustiada, porque está eludiendo una condena judicial. No sé qué es lo pasa por la cabeza de esta mujer (...) es una pésima prófuga, no ve televisión. Además, Ámsterdam es chico”, agregó.

LEE MÁS: Chileno tomó la primera foto de Karen Rojo prófuga en Países Bajos: “Ella intentó esconderse cuando me vio”

Si tuviera que escapar de la Justicia a la última persona que le pido consejos es a Karen Rojo. — José Antonio Neme

Las críticas de Neme a Rojo siguieron unos minutos después, luego que la exministra Karla Rubilar se integrara al panel del matinal y también abordara la detención de la fugada exalcaldesa.

“(Karen Rojo) es un fraude, una gran promesa (de la política) no termina de esta forma. Patética, saliendo de un minimarket. Todo el currículum de Karen Rojo se cae cuando queda al mismo nivel de un Rafael Garay”, finalizó.