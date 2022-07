El susto de la ministra de Bienes Nacionales: se practicó sola maniobra de Heimlich tras atragantarse con un pedazo de carne

La ministra de Bienes Nacionales Javiera Toro, es de aquellas personas que mientras almuerza sigue trabajando, revisando documentos, leyendo, etc. El martes de la semana pasada no fue una excepción y mientras comía un ensalada griega con cerdo, casi muere ahogada.

En entrevista con LUN, explicó que comió un pedazo de la carne, alojándose en su garganta, impidiéndole respirar. “Como estábamos apurados, no fui muy consciente de que tenía que masticar y me atraganté”, dijo.

“Traté de tragar y eso hizo que me atorara más y me asusté, porque nunca me había pasado”, cuenta, y al tiempo que pasaba esto, un asesor la vio y corrió a pedir ayuda.

Tal como vio en una salida a un restaurante junto a su papá y le practicaron la maniobra de Heimlich, “hice lo mismo, pero esta vez sola. Tenía la idea de cómo se podía hacer y lo intenté, porque no podía hablar para pedir ayuda. Presioné mi estómago con fuerza contra el respaldo de mi silla para intentar liberar mi garganta y que el bulto saliera expulsado”, detalla.

Y lo logró en un par de segundos, cuando justo ya entraban a auxiliarla. “Producto de la desesperación, porque me estaba ahogando de verdad. Luego de liberarme, empecé a reír, quizá de nervios, pero fue un momento muy angustiaste”, precisó.