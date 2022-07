Atria y Bassa se querellan contra Pedro Pool por amenazas de muerte: “Cuestiones como éstas no son tolerables”

Los exconvencionales Fernando Atria y Jaime Bassa confirmaron que presentarán una querella contra Pedro Pool Vargas por las amenazas de muerte que el empresario osornino profirió en su contra.

Pool emitió las polémicas declaraciones que también dieron pie a una indagatoria por parte de la Fiscalía.

“Vamos a fusilar a los postrituyentes (sic) por alta traición a la Patria. Chile no se merece lo que lo quieren hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos esos indios que están ahí también, todos esos hueones (sic), los vamos a fusilar”, afirmó el dueño de una cadena de supermercados en Youtube.

Las acciones contra Pedro Pool

Fueron estas declaraciones las que finalmente motivaron a los convencionales Atria y Bassa a presentar el libelo en contra de Pool, que sería tramitado por su abogado Miguel Schürmann y que invocaría a la Ley Zamudio, según informaron este jueves en eldinamo.cl.

“Con Jaime (Bassa) hemos decidido que cuestiones como estas no son tolerables y no crean un espacio adecuado para lo que se viene, la importante decisión que debemos tomar en el plebiscito. Espero que estas amenazas no vayan escalando y por eso ejercemos estas acciones. Queremos marcar la diferencia entre espacios en los cuales yo entiendo que hay un legítimo desacuerdo entre distintas personas, y cuestiones que son un atentado a la convivencia democrática y a la discusión política”, aseguró Atria.

“Esta querella que presentan Fernando Atria y Jaime Bassa será en Osorno porque creemos que el señor Pool realizó estas amenazas en su domicilio. Por eso será en esta ciudad. Además, se incluyó el discurso de odio, pues él habla de los indios y se refiere en términos despectivos, intuimos, a la gente de escaños reservados de la Convención. Si bien vamos por el delito de amenazas, este punto podría configurar otro tipo de delitos, considerando la Ley Zamudio”, informó el abogado de Atria y Bassa.

Del mismo modo, el convencional Atria se refirió al posible vínculo del excandidato presidencial, José Antonio Kast, con el empresario osornino.

“He visto algunos videos del señor Kast alabando al señor Pool (...) así como antes había alabado que el diputado (Johannes) Kaiser dijera las cosas de frente cuando ponía en duda el derecho a voto de las mujeres. Ahora también he visto videos en que Kast alaba a este señor diciendo que ‘se atreve a defender nuestras ideas’. Bueno, eso sirve para que los chilenos sepan a qué se refiere con ‘nuestras ideas’. Efectivamente creo que hay una parte de la derecha que tiene una actitud como ésta y espero que sea una minoría y que esta querella ayude a separar aguas”, finalizó.