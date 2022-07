Evelyn Matthei dejó en claro que pese a que le “teme”, no descartaría volver a ser candidata presidencial

Evelyn Matthei aseguró este miércoles, en entrevista con el programa “Días Contados”, de Vía X, que aunque “le temo, no es algo que me atrae”, no se restaría de ser candidata presidencial porque “soy hija de milico, no voy a decir que no”.

La alcaldesa de Providencia, una de las figuras más prominentes en la campaña del Rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, se refirió a una eventual candidatura al sillón de La Moneda y si bien aclaró que en estos momentos considera “una falta de respeto” para el actual mandatario Gabriel Boric y los demás personajes que “podrían ser candidatos” hablar de elecciones a las que les faltan más de tres años por realizar, no podría restarse de ellas en caso que sea una figura de consenso en la coalición derechista.

El temor de Evelyn Matthei

“Me carga hablar a estas alturas de una candidatura presidencial. Lo encuentro totalmente fuera de foco, faltan tres años y medio. Creo que es una falta de respeto para el actual presidente, creo que es una falta de respeto para todos los demás que podrían ser candidatos también”, afirmó la actual edil de Providencia, quien de todos modos aclaró que en caso de serlo, siente “que cuando una persona quiere representar una coalición lo lógico sea que no esté militando en un partido determinado, sino que más bien representando a dicha coalición”.

De todos modos, y pese a que ya ha sido candidata presidencial en elecciones pasadas, reconoció que asumir tal responsabilidad es algo que teme, pero que no la frena de cara a una futura candidatura.

“Le temo, no es algo que me atrae. En primer lugar, yo era joven cuando vi que mi papá (Fernando Matthei) llegó a un puesto muy importante, de mucho poder, la Junta Militar, y yo vi como los amigos de siempre se van distanciando: ‘pobre Fernando, tanta pega, dejémoslo tranquilo, que duerma con su familia’ y como empiezan los tiburones a rondar, los tiburones que están viendo qué es lo que pueden sacar”, señaló.

“En segundo lugar, le temo porque la gente cambia con el poder. Y en tercer lugar, así como le temo, pero yo soy hija de milico, no voy a decir que no”, afirmó.

“Aunque las condiciones estén muy difíciles uno trata de hacer todo lo mejor posible para que nuestro país salga adelante. Eso es, hay una sensación de responsabilidad. Y a veces cuando miro para el lado digo a lo mejor le toque a otro, pero en realidad, yo creo que puedo ser mejor que el de al lado (...) o menos peor”, complementó.

Respecto de plebiscito de salida de la nueva Constitución, la alcaldesa insistió en que la mejor opción es la de rechazar el texto redactado por los convencionales constituyentes.

“Es difícil el Apruebo para reformar, porque tiene muchos candados, quórum alto, plebiscito ratificatorio, pero, además, una de las cosas que me preocupa es la plurinacionalidad, que eso no se pueda cambiar nunca más”, afirmó Matthei, quien expuso que de ganar el Rechazo, de todos modos se debe redactar una nueva Carta Magna.

“Debería haber una nueva convención, donde probablemente se tengan que dictar nuevas normas de quién puede ser candidato, y cómo se hacen las alianzas, tiene que ser paritario, con escaños reservados (...) es la ciudadanía la que tiene que decidir”, explicó.