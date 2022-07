Sepa qué significa que ayer fue el Día del Sobregiro de la Tierra 2022

Este jueves 28 de julio se produjo un hecho que debe llamar a la reflexión: la humanidad agotó los recursos que el planeta podía renovar y proveer de forma sustentable para todo 2022.

Es lo que cada año desde 1971 se denomina el Día del Sobregiro de la Tierra, que determina la organización Red Global de la Huella Ecológica, o GFN por sus siglas en inglés.

“Este día marca el momento en el que la demanda de recursos y servicios ecológicos en un año dado supera lo que la Tierra puede regenerar en ese mismo año ”, detalló Rodrigo Catalán, director de Conservación en Chile del Fondo Mundial para la Naturaleza, organización internacional conocida como WWF.

El año 1971 fue el momento de inflexión, pues por primera vez la humanidad “quedó endeudada” con la naturaleza, lo que es definido desde entonces de manera científica por GFN.

“ Hasta 1971 estábamos dentro de los límites de la naturaleza y viviendo en armonía con ella. Ese año el Día del Sobregiro fue el 25 de diciembre, lo que GNF consigna desde entonces luego de agrupar y calcular todas las variables posibles. Y en 2022 fue este 28 de julio, la fecha más adelantada hasta ahora y que se dio también en 2018″ , explicó Rodrigo Catalán.

GFN establece esta jornada calculando la cantidad de días del año en los que la Biocapacidad del planeta es suficiente para solventar la Huella Ecológica de la humanidad. El resto del año corresponde corresponde al sobregiro.

Lo que se hace es dividir la cantidad de recursos que la Tierra puede generar durante año por la demanda humana para ese año, y luego ese resultado es multiplicando por 365, los días del año.

EL TRISTE RÉCORD DE CHILE

Cabe hacer notar que el pasado domingo 15 de mayo nuestro país registró su “sobregiro ecológico 2022, dos días antes que en 2021.

Así, Chile fue por tercer año seguido la primera nación de Latinoamérica que agotó su “línea de crédito ambiental”. Estos “días negros” acá en los últimos tiempos fueron el 17 de mayo (2021), el 18 de mayo (2020), el 19 de mayo (2019), el 2 de junio (2018) y el 24 de mayo (2017).

Otros países del área tienen estas fechas para su Día del Sobregiro de este año: Argentina el 24 de junio, Bolivia el 5 de julio, Paraguay el 8 de julio, Panamá el 17 de julio, Brasil el 12 de agosto, Costa Rica el 25 de agosto, Venezuela el 30 de agosto, México el 31 de agosto, Perú el 3 de septiembre, El Salvador el 12 de octubre, Colombia el 8 noviembre, Guatemala el 14 de noviembre, Cuba el 25 de noviembre y Ecuador el 6 de diciembre.

Qatar lo tuvo el 10 de febrero; Canadá, Estados Unidos y Emiratos Unidos, el 13 de marzo; Alemania e Israel, el 4 de mayo; España, el 12 de mayo; Gran Bretaña, el 19 de mayo, y China, el 2 de junio. En Tailandia será el 3 de septiembre; en Egipto, el 11 de noviembre; en Irak, el 25 de noviembre; en Indonesia, el 3 de diciembre, y en Jamaica, el 20 de diciembre.

“No podemos normalizar que cada año alcancemos más temprano el sobregiro ecológico. No es posible que contando con evidencia científica que indica la urgencia de actuar, las tendencias de consumo de los recursos naturales y la capacidad de proteger a la naturaleza sigan al debe y no sean sostenibles. Tenemos indicadores de huella ecológica per cápita que se parecen a índices europeos”, añadió el representante nacional de WWF.

Ejemplos de cómo afecta en la práctica este día en Chile son la sobreexplotación pesquera, el alza del precio de la leña en el sur y la carencia de agua de napas subterráneas para consumo o riego en el centronorte, y que buso excesivo de pesticidas en la agricultura elimine a las abejas, grandes polinizadores.

“El gran problema es que el 1 de enero de cada año no partimos de cero. El daño se acumula y se traduce en ríos secos, tierras degradadas, mares con menos recursos, etc. Hay preocupación en la gente, en los gobiernos y en los organismos internacionales, pero los cambios de conductas son muy lentos e insuficientes”.

“Tenemos compromisos sobre el calentamiento global para 2050, pero quizá cómo estará el planeta entonces. Las medidas deben ser ya y a mayor velocidad para tratar de revertir la situación, por ejemplo, usando ya energías renovables, reciclando mucho más, apurando el uso de autos eléctricos, y verificando mejor cómo se fabrican y cómo nos llegan los distintos productos que empleamos y consumimos, entre otras acciones en pro de la naturaleza”, cerró Rodrigo Catalán.

LA VOZ GUBERNAMENTAL

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, analizó para Publimetro lo que implica la jornada de este jueves 28 de julio.

-¿Qué efectos tiene a nivel mundial el Día del Sobregiro de la Tierra”

- Este indicador ecológico deja en evidencia que enfrentamos una serie de crisis medioambientales: la climática, la de biodiversidad y la de contaminación. Por eso debemos cambiar sí o sí las formas habituales en las que producimos y consumimos, avanzando hacia un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro el cuidado de las personas y también del medioambiente.

-¿Cómo se puede aportar en esos objetivos desde Chile, que hace casi dos meses y medio ya está al debe según este indicador internacional?

-Estamos trabajando para ser el primer Gobierno Ecológico del país. Y una acción concreta que impulsamos es la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Será un organismo público enfocado en la protección de la naturaleza, resguardando que las actividades humanas no degraden nuestros ricos ecosistemas.

