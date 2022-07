Padre de joven encontrado muerto tras dos meses extraviado en Graneros acusó que “a mi hijo lo mataron”

Mauricio Rojas, el padre del joven de 24 años con pérdida visual y discapacidad intelectual desaparecido hace dos meses y encontrado muerto este domingo en el interior de un canal de regadío de Graneros, aseguró que su hijo fue asesinado.

En entrevista con 24 Horas, el padre de Mauricio Rojas Peñailillo, explicó que, a su juicio, todas las evidencias preliminares respecto del hallazgo del cuerpo de su hijo dan cuenta de un crimen cometido en contra de su hijo.

Las dudas del padre de joven encontrado muerto en Graneros

La teoría de Rojas se basó en lo extraño que resultó haber encontrado, un día antes, el teléfono celular del joven, quien el pasado 31 de mayo había desaparecido a pocos metros de la casa de su abuelo, en el mismo lugar donde finalmente se hallaron sus restos este domingo.

“Sí, yo quiero justicia, porque a mi hijo me lo mataron. A mi hijo no hay ninguna duda que lo mataron”, aseguró Rojas, quien expuso que es “imposible que a dos meses de la búsqueda me dejen el celular en un canal como para seguir yo la ruta. Un teléfono que no está muy maltratado y que estuvo quizás cuánto tiempo ahí”.

“Mucha gente estuvo ahí y no iban a ver que ese teléfono estaba en unas piedras peladas que se veían. Entonces, yo pido justicia”, reclamó el padre del joven en el noticiero del canal público.

En la misma línea, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, aseguró que estas inconsistencias en el hallazgo del cuerpo y el aparato telefónico van a configurar “un puzzle policial gravísimo” de cara a resolver el caso.

“El cuerpo de Mauricio está bajo un puente y en este lugar se había buscado en innumerables ocasiones. Ayer (sábado) se encontró el teléfono, donde también se había buscado en varias oportunidades, no dando con el teléfono ni ninguna cosa. A partir de ahora se encontró el cuerpo y esto va a generar un puzzle policial gravísimo, porque esta es una situación muy grave”, finalizó.