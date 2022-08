Para pensar: cantidad de deudores morosos en el país aumentó por tercer trimestre consecutivo

Claro es desde hace tiempo que la situación económica del país ha empeorado. Por eso el Presidente Gabriel Boric admitió el lunes pasado que “este año y el que vienen serán duros, por factores que van más allá de la voluntad de nuestro Gobierno y por condiciones que no manejamos en Chile”.

Y esas palabras se hacen carne en datos duros, como los dados a conocer ayer por la Universidad San Sebastián, USS, y Equifax en su 37º Informe de Deuda Morosa, correspondiente al periodo abril-junio de 2022.

Ese trabajo mostró que el total de deudores morosos llegó a 4.142.633, 105 mil más en comparación con el punto más bajo, registrado en septiembre de 2021. Así, se ha consolidado una tercera alza trimestral seguida.

Morosos en este informe son mayores de 18 años que tienen una o más cuotas impagas de cualquier tipo de operación crediticia informadas a Equifax. No entran aquí deudas por servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono. etc.), educacionales (CAE, Corfo, etc.) ni con concesionarias de autopistas.

La cifra consolidada en junio pasado creció un 0,7% respecto del trimestre anterior. Y aunque ese número está por debajo de los niveles prepandemia de coronavirus, hay una moderada tendencia al alza desde septiembre del año anterior.

El total de la deuda morosa registró su sexta caída trimestral seguida, llegando a 8.529 millones de dólares. La mora promedio también siguió bajando, hasta $1.894.112. Ambas cifras son las más bajas en cuatro años.

Y la mayoría de los morosos está en el retail (46%), la banca (25%) y en las actividades financieras y de seguros (15%). Sobre las cantidades en mora, la banca concentra las más elevadas, con un 60%.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la USS, dijo que “casi la mitad de las personas (un 48,7%) registra morosidades por un monto bajo los 300 mil pesos, por un total de 260 millones de dólares... Hay que fomentar condiciones y conductas regulares de pago, especialmente en este complejo escenario económico. Y que suban los morosos es esperable, por el fin de las ayudas estatales y del efecto de los retiros previsionales”.

El 12,7%, 525.229 personas, tiene deudas mayores a tres millones de pesos. Y cuatro regiones registran alzas en el número de morosos: Arica y Parinacota (+0,98%), Antofagasta (+0,74%), Coquimbo (+0,24%) y Magallanes (+2,2%). La mayor caída fue en La Araucanía (-2,3%).

Por segundo trimestre seguido hubo un alza entre los hombres, y por tercer trimestre consecutivo aumentó la mora entre las mujeres. Los morosos son 1.997.071 y las morosas son 2.145.562, pero ellos casi doblan el promedio de deuda.

Y por tramos etarios, el de más aumento es el de 30 a 44 años, con 72.678 nuevos morosos con un promedio de deuda de $1.563.261.

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES

El CEO de Inversión Fácil, Cristián Lecaros, señaló que “estos datos sobre morosidad no son para para sorprenderse, pues con las presiones inflacionarias y una economía que va decreciendo, y con claras señales de estanflación y de desempleo, es natural que aumente el número de morosos”.

“El hombre tiene acceso a deudas más grandes, por la lamentable desigualdad de renta, y como es menos ordenado que la mujer en su presupuesto, ellos deben más”.

El especialista añadió que “no hay que olvidar además que está aumentando el número de personas que caen en la pobreza por el alto IPC. Eso lleva a muchos a estar menos disponibles para cumplir sus compromisos financieros. La banca lidera la data porque da muchos créditos y, por ende, está más expuesta a estas situaciones de colocaciones”.

Finalmente, Cristián Lecaros recomendó “armar presupuestos “6+6″: lo que significa pensar en 6 meses reales y en 6 meses presupuestados, dado que ya pasó la mitad de 2022. Los que tengan ahorros pueden dejarlos en algún tipo de instrumentos que los protejan. Y obviamente, aunque cueste y es un desafío, hay que buscar nuevas formas de generar ingresos, para no depender de una sola fuente de dinero”.

