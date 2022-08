Presidente Boric y lapsus de “superioridad moral” de Giorgio Jackson: “Tenemos que aprender de quienes nos antecedieron”

Una rotunda respuesta respecto de los dichos que su ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, realizó este martes en una entrevista realizada en Twich, por la “escala de valores” que los diferencia a ellos del anterior Gobierno de Sebastián Piñera y las generaciones que los antecedieron, entregó este miércoles el Presidente Gabriel Boric.

En una corta intervención en el matinal “Mucho Gusto”, durante una actividad realizada en Puente Alto con el alcalde de la comuna, Germán Codina, el mandatario refutó las declaraciones dadas por su secretario general de Gobierno, las cuales aseguró no tuvieron que ver con “arrogarse una superioridad” respecto de generaciones anteriores de políticos.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del Gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió (...) creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza (...) tratamos de decir las cosas de forma directa, porque es así como la gente lo está sintiendo y lo está viviendo”, fue parte de la polémica reflexión del ministro Jackson, y que derivó en la inmediata respuesta de Boric.

He conversado mucho con Giorgio (Jackson) respecto de esto y no tengo ninguna duda que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad. — Gabriel Boric

Lo que dijo y no quiso decir Giorgio Jackson

“No hay ninguna superioridad moral respecto a nuestros antecesores, de nadie. Yo creo que, lo que se refería Giorgio (Jackson), es que vivimos en épocas distintas, ni mejores ni peores”, afirmó el jefe de Estado.

“Épocas distintas, pero acá nosotros tenemos que aprender de quienes nos antecedieron, en ningún caso superioridad”, prosiguió el mandatario.

“No he visto el detalle, porque he estado en actividades todo el día, pero yo he conversado mucho con Giorgio respecto de esto y no tengo ninguna duda que no hay ningún ánimo de arrogarse una superioridad (...) como te digo, nosotros tenemos que aprender de los errores y aciertos de quienes nos antecedieron y siempre desde una perspectiva de humildad”, indicó Boric.

“Y esa es la tónica con la que yo, por lo menos, estoy tratando en conjunto con el Gobierno de llevar adelante”, cerró.