Camila Vallejo vivió tenso momento con senadores tras decir que estaban “apurados” durante sesión del Congreso

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue protagonista de un tenso momento mientras asistió a la Comisión de Educación y Cultura en el Senado. En la instancia, la secretaría quería comentar la problemática en torno a la salida del periodista Matías del Río de TVN, sin embargo, no se pudo por tiempo, por lo que acusó a los parlamentarios de estar “apurados”.

Durante la jornada de este miércoles en el Congreso, los senadores debían discutir y votar el proyecto de ley que quiere modificar el ingreso a la carreras de Pedagogía, y posteriormente debían tocar la salida del comunicador del programa “Estado Nacional”, la cual ha sido sumamente criticada por la oposición.

El debate del primer punto se extendió más de lo presupuestado, por ende, no quedó tiempo para hablar sobre el caso de Matías del Río, puesto que algunos senadores tenían que asistir a otras comisiones y no podían extender la sesión.

“Comparto la importancia del debate que ha surgido en torno a la figura de un periodista de Televisión Nacional. Me interesa tener tiempo para poder hablar sobre la materia y no así rápidamente porque creo que es muy grave lo que ha sucedido y, sobre todo, las declaraciones de distintos sectores al respecto”, comentó Vallejo.

“A Televisión Nacional hay que cuidarlo, respetarlo, no mellar su legitimidad, su independencia, su autonomía y su profesionalismo, por lo tanto, creo que es importante que se dé el espacio necesario para esa conversación y no así a la rápida, entendiendo que los senadores están apurados porque tienen otros compromisos”, complementó, para luego asegurar que asistirá a la próxima sesión y pidió que se le informara con anticipación.

La respuesta de los senadores

A raíz de estas palabras y tras acusar a los parlamentarios, la senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana) quiso responder a la situación.

“Solo para aclarar, ministra, no es que estemos apurados, es que aquí se cumplió el tiempo que estaba definido y, así como usted tiene compromisos, también todos los senadores y senadoras tenemos compromisos”, excusó.

Posteriormente, Gustavo Sanhueza (UDI) le pidió respecto a la Ministra Vallejo para evitar que se repita la misma situación que ocurrió con la Ministra del Interior, Izkia Siches.

Finalmente, el senador socialista Fidel Espinoza no dejó pasar las palabras de la secretaría de estado y le dijo: “Ojalá la ministra pueda retirar el concepto ‘apurados’ porque suena como que no queremos tocar el tema de TVN. Yo soy más interesado en que los trabajadores de TVN tengan derecho a vos y a voto, al igual que el resto de los colegas, y sería súper bueno que la ministra estuviera acá en la próxima sesión, presencialmente. Hacer un paréntesis en las jornadas de entrega de constituciones para poder estar acá en la sala de manera presencial”, aseguró.