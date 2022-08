“Se niega a hacerlo”: tenso round entre Pamela Jiles y Karol Cariola por discusión del sexto retiro

Las diputadas Pamela Jiles y Karol Cariola protagonizaron esta tarde una acalorada discusión a raíz de la eventual discusión de un proyecto de Ley por un sexto retiro del 10% de los fondos previsionales.

Fue durante una reunión entre los parlamentarios integrantes de la Comisión de Constitución que Jiles nuevamente requirió a la presidenta de la instancia de la Cámara Baja para “poner en tabla” la discusión de la iniciativa patrocinada por la diputada humanista.

Haciendo uso de su derecho a intervenir en la instancia, Jiles expuso nuevamente y ante los demás componentes de la Comisión su solicitud, que ya en una oportunidad anterior había sido desechada por Cariola al no estar presente la periodista en el inicio de aquella Comisión.

La insistencia de Pamela Jiles

“Yo vuelvo a reiterar, con esta fecha, la necesidad urgente de poner el sexto retiro en tabla (...) se presentan los proyectos y estos son declarados admisibles o inadmisibles por la mesa”, señaló Jiles, quien dejó constancia de su petición en una publicación de su cuenta de Twitter.

“El proyecto fue declarado admisible por la mesa de esta Cámara y luego entonces se pasa a la Comisión correspondiente. En el caso del sexto retiro fue transferido, su tramitación, a esta Comisión y luego lo que corresponde es que la presidenta lo ponga o no lo ponga en tabla”, explicó la otrora figura televisiva.

El requerimiento de la periodista encontró la pronta respuesta de la diputada comunista, quien aseguró que las palabras de su colega en el Congreso eran falaces.

Nosotros hicimos la consulta al secretario y el secretario entregó un informe que hace referencia a que el proyecto (sexto retiro), por haber sido rechazado en esta cámara de origen, no puede volver a ser tramitado hasta por un año. — Karol Cariola

La respuesta de Karol Cariola

“No es así (...) deje de faltar a la verdad, por favor. Es que no es verdad diputada y, además, es primera vez que usted pide poner en tabla el proyecto. Quien lo había solicitado era el diputado (René) Alinco”, aclaró Cariola.

“Si usted falta a la verdad permanentemente es mi deber tener que interrumpirla porque lo que está ocurriendo es que usted vuelve a distorsionar lo que ha ocurrido en esta Comisión que, por lo demás, está en las actas que usted misma ha aprobado. Semana tras semana aquí se aprueban actas de la Comisión”, complementó la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.

“Respete el reglamento de la Cámara, mientras yo estoy con la palabra, salvo que yo cometa una falta”, replicó Jiles, quien con sus dichos provocó la inmediata respuesta de Cariola: “Comete una falta, pues diputada, cuando miente y transforma la verdad”.

“Es muy importante aclarar este punto nuevamente. Acá lo que ocurrió es que el diputado Alinco, no usted, porque es primera vez que solicita poner en tabla este proyecto, solicitó hace algunas semanas poner en tabla el proyecto. Nosotros hicimos la consulta al secretario y el secretario entregó un informe que hace referencia a que el proyecto, por haber sido rechazado en esta cámara de origen, no puede volver a ser tramitado hasta por un año”, fue el argumento técnico que aportó Cariola para frenar a su compañera de instancia, a quien le recordó además que dicho requerimiento quedó registrado en las actas de dicha reunión.

“No lo digo yo, lo dice el secretario. Con esa referencia la Comisión respaldó mayoritariamente, solo con un voto en contra, ese informe que entregó la secretaría, con todos los que estábamos aquí presentes. Esa es la verdad de lo que ha ocurrido. Le pido diputada Jiles que en honor a la verdad, a la inteligencia de las personas, deje de alterar la información, de mentir y de tratar de transformar una realidad que no es, primero porque no es reiterada (la intención de) que se ponga en tabla el proyecto, porque no lo ha hecho y la vez que pudo hacerlo encogió los hombros y no dijo nada”, finalizó.