Agreden brutalmente a alumna por “ser linda y tener el pelo limpio”

Los hechos de violencia escolar han aumentado en toda Latinoamérica luego de la pandemia. El tiempo de clases online contribuyó en parte a que en la actualidad, se produzcan graves casos de agresión dentro de las salas de clase y también fuera de los colegios. Y esto fue lo que ocurrió en un establecimiento en Argentina.

De acuerdo a Crónica, una alumna fue agredida ferozmente por un grupo de estudiantes, que la molestaban constantemente. La agresión fue grabada y subida a las redes sociales por las propias agresoras.

En el clip viral, se ve a una de las jóvenes del grupo agrediendo, primero verbalmente y luego físicamente, a la víctima, quien tras ser golpeada por la agresora reacciona y se produce una pelea entre ambas estudiantes de cuarto medio, dentro del aula de clases.

Según la madre de la víctima, su hija sufría los ataques desde hace algún tiempo y ya les había dado aviso a la dirección del establecimiento.

“El rector me confirmó que las chicas recibieron el pase de otras instituciones anteriores, por el mismo motivo. De la escuela, lamentablemente como mamá no tengo respuesta. No existen las sanciones disciplinarias; las menores firman un acta compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido, los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual”, relató.

La madre explicó que le preguntó a una de las chicas la causa de la agresión a su hija: “Porque era linda, chetita y tenía el pelo limpio, me dijo. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija”, sostuvo.