MTT anuncia plan que permitirá a vecinas de La Pintana ser conductoras de buses Red de la comuna

Este martes fue lanzado en La Pintana, y por parte de las autoridades del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM), la alcaldesa de la comuna y la empresa Subus, el nuevo plan de integración de una treintena de mujeres como conductoras de los buses de Red que circulan por el corredor Santa Rosa.

La iniciativa de género impulsada por la cartera de transporte permitirá que vecinas de la propia comuna se integren al sistema de locomoción pública que circula por el sector sur de la capital, en los nuevos buses ecológicos, tanto eléctricos como los modelos Euro VI, y que próximamente se incorporarán a RED Movilidad de la zona.

Como trabajadoras iniciarán y terminarán sus recorridos en el Terminal Santa Rosa, para compatibilizar sus vidas con su empleo y vincular a la comunidad con el transporte público.

Un aporte para las vecinas de La Pintana

Este nuevo proyecto fue ampliamente celebrado por las autoridades públicas, quienes valoraron el hecho que esta medida aparte de ser “inclusiva” también dignificará “la vida de ellas (las vecinas) y sus familias”.

“En algunas semanas más circularán 107 buses eléctricos y un número similar de buses Euro VI por comunas como La Pintana, Puente Alto, La Granja. El transporte público debe ser una herramienta para construir no sólo ciudades más equitativas, sino que también debe ser el reflejo de una sociedad más inclusiva”, aseguró el ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz.

Palabras que fueron refrendadas por la propia edil de la comuna, Claudia Pizarro, quien aseguró que “esta es una gran oportunidad que le entrega a las mujeres de La Pintana herramientas para seguir trabajando por su familia. Además, muchas de ellas no tendrían los recursos para hacer este curso, o bien, puede ser la primera vez que alguna de ellas se sienta en un volante. Por lo tanto, eso es una gran oportunidad el poder facilitar y acercar este tipo de oportunidades, que dignifican la vida de ellas y sus familias”.

“Cuando trabajamos en transporte público, trabajamos para las personas. Parte de nuestra labor es generar vinculación de los territorios con el sistema, de realizar políticas públicas integrales. Creemos que este es un ejemplo de esto porque focalizamos nuestro trabajo en mujeres que hoy no tienen una fuente laboral, las convocamos, las capacitamos y las transformamos en conductoras para sus propios vecinos, en sus propios barrios, lo que genera mayor cercanía de la ciudadanía por el transporte público”, señaló, por su parte, la directora de la DTPM Paola Tapia.

Una de las beneficiadas con el plan del MTT fue Fabiola Lizana, vecina de La Pintana, y cuyo marido trabaja en Red hace poco más de una década.

“Estoy súper emocionada, me encantó porque hace tiempo que no trabajo y voy a retomar mi vida laboral. Y me encanta la empresa, mi marido también trabaja acá, lleva 11 años trabajando, entonces él me incentivó. Además, me acomoda, está súper cerca, me vendría caminando, vivo súper cerca de acá, estoy súper emocionada, contenta y ya quiero empezar luego”, afirmó.

Cabe destacar, y según datos aportados por el MTT, que los “cursos para las mujeres beneficiadas serán gratuitos e impartidos por IGT, entidad que cuenta con el primer simulador de buses eléctrico de Sudamérica”.

En la actualidad, un total de 1.100 mujeres operan buses en Red, del cual un 40% lo realiza en el formato part time. Y, próximamente, los 107 buses eléctricos que funcionarán en el corredor Santa Rosa comenzarán a operar los recorridos 203e, 206, 207, 207c, 207e, 208, 209 y G23, beneficiando a más de 88 mil usuarios a la semana.