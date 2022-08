Vecinos de Maipú denuncian el robo de medidores de agua de residencias en el sector de Rinconada

Vecinos del sector Rinconada, en la comuna de Maipú, denunciaron este fin de semana en Meganoticias ser víctimas del robo de más de una decena de medidores de agua desde el interior de sus viviendas.

LEE MÁS: Denuncian caso de zoofilia contra perro en Maipú: Municipalidad anuncia investigación

La serie de asaltos fueron registradas en unos videos que propietarios de los hogares robados hicieron llegar al noticiario del canal privado, donde esta mañana una de las vecinas del sector, Tamara, dio cuenta de la falta de seguridad por parte de efectivos policiales para evitar este particular tipo de robo.

Sin resguardo comunal y policial ante el robo de medidores

“Anoche (sábado) le robaron el medidor a ella (vecina del registro en video donde se ve a un sujeto robarle el implemento de la casa), al lado de la otra casa, donde la vecina de rosado le robaron anoche y a la de acá también. Ahora, recién”, expuso Tamara, quien afirmó que esta escalada de robos viene sucediendo hace “varios días” en el sector.

“Nosotros somos del sector de Rinconada y hace varios días que nos están robando los medidores de agua, yo creo que aproximadamente hay unos 10 afectados, sino más o menos lo que van, y eso es grave, porque vemos que ya están llegando al extremo de robar medidores de agua”, expuso la vecina.

LEE MÁS: Maipú se querella contra sujeto que agredió con golpes de puño y con elemento metálico a inspector municipal

“Las imágenes me llegaron por el WhatsApp que tenemos entre la comunidad de vecinos. A mí afortunadamente no me ha pasado, pero por intermedio de WhatsApp de los vecinos hemos podido conocer que han robado en algunas casas. Más que mi pasaje, es mi barrio donde se ve el video del robo”, declaró la mujer, quien reclamó por la falta de seguridad en el sector, por parte de Carabineros, para evitar el robo de sus medidores.

“La verdad, no es mucho lo que uno puede hacer frente a un delincuente, lo que sí hacemos es poner posteriormente la denuncia en Carabineros y tratar de como vecinos estar alerta de si ven a algún ladrón, entrar a activar una alarma que algunos vecinos tienen, informarse por WhatsApp de que hay personas extrañas en el sector, pero más que eso nada más. Rondas de Seguridad Ciudadana de la comuna o Carabineros es casi nula”, lamentó Tamara, quien además se quejó por las consecuencias que, aparte del robo de medidores, tendrá la fuga de agua desde las viviendas.

LEE MÁS: Noche de terror en Maipú: un adolescente baleado y un hombre apuñalado

“Esto es como una fuga de agua, la cuenta va a subir y nosotros no tenemos mucho que hacer ante la empresa que abastece el servicio”, cerró.