Edil de Ñuñoa se querella contra Andrés Zahri por fraude y malversación: “Hicieron de la corrupción una costumbre en la comuna”

La municipalidad de Ñuñoa, por intermedio de su autoridad edilicia Emilia Ríos, interpuso este lunes una querella en contra de su predecesor, el periodista Andrés Zahri, por la comisión de los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, luego que la Contraloría General de la República advirtiera que en el mandato del exedil se realizaron millonarios pagos a colaboradores, llegando a una suma superior a los $176 millones.

LEE MÁS: Andrés Zarhi se defendió ante denuncia por millonarias indemnizaciones en Ñuñoa

En el documento en cuestión, se muestra cómo la jefa comunal -cuando apenas había sido electa- y la secretaria general de la Corporación, Anita Virginia Quiroga, solicitaron y revisaron los contratos de los directivos de las corporaciones, evidenciando que poseían cláusulas de indemnizaciones a todo evento por un total equivalente a los seis u ocho sueldos brutos, sin tope legal, de acuerdo a lo consignado esta jornada por latercera.com.

En tal sentido, le solicitaron a Zahri que tomara las medidas para que no se llevaran a cabo dichos pagos. Sin embargo, y pese al requerimiento, estas sí se lograron concretar, y entre los beneficiados estuvieron el exdirector de Salud, Roberto Stern Elfenbein, y otros siete funcionarios finiquitados. Entre ellos, el antiguo secretario general de la Corporación, José Fernando Palma Vega; el ex asesor jurídico, Ludwig Bornand Manaka; y la exdirectora de Educación, Ximena Vivanco Garrido.

La demanda contra Andrés Zahri

Por lo tanto, la máxima autoridad ñuñoina solicitó a través de la querella que estas personas, consideradas “trabajadores de exclusiva confianza del exalcalde Andrés Zarhi”, también sean investigadas, en calidad de autores, cómplices o encubridores.

“Los antecedentes que hoy conocemos, gracias a lo informado por Contraloría, nos revelan que tanto el alcalde Zarhi como sus altos directivos y compañeros de coalición hicieron de la corrupción una costumbre en la comuna”, puntualizó la edil al medio nacional.

“Un verdadero modus operandi en el que, de manera conjunta y coordinada, estas personas se cubrieron las espaldas para malversar y defraudar dineros de las vecinas y vecinos de Ñuñoa”, explicó Ríos.

LEE MÁS: “Un nombramiento fantástico”: Daniela Vega será destacada como hija ilustre de Ñuñoa

“Esto se trata de una práctica naturalizada en las gestiones de la derecha en este municipio. Algunos pensaban que lo íbamos a dejar pasar esto por alto, pero quiero decir con mucha claridad y firmeza que la Municipalidad de Ñuñoa no tolera los actos de corrupción y que con fondos públicos no se juega. Hoy hemos interpuesto una querella en contra de los presuntos responsables, no permitiremos nunca más este tipo de actuaciones”, prosiguió la alcaldesa.

LEE MÁS: Ñuñoa revoca calidad de hijo ilustre al cardenal Francisco Javier Errázuriz

Uno de los destinatarios de los polémicos pagos, el exsecretario general de la corporación, José Palma Vega, se mostró conforme con la acción jurídica, porque le permitirá “aclarar lo que la corporación no fue capaz de aclarar”.

“La Contraloría determinó que ante sus dudas jurídicas por los montos pagados, había que iniciar un juicio de cuentas sobre esos montos, con lo cual estoy muy conforme, porque podré aclarar lo que la corporación no fue capaz de aclarar. Por lo tanto, voy a demostrar que están absolutamente equivocados. Sumar esta acción es redundante”, expresó.

“Llevan tres apariciones en la prensa con distintas acciones por la misma situación. Sabemos de qué se trata todo esto. Yo estoy disponible para responder dudas, pero sabemos que lo único por lo que ha hecho noticia la alcaldesa, es por anuncios respecto de denuncia, del informe de contraloría y por esta querella. Lleva un año y tanto y sigue con el mismo. Además, en la denuncia no incluye los excesos de pago que ellos cometieron, lo que me parece muy extraño”, finalizó.