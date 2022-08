P. S. I love you: desclasifican la agresiva carta de Lennon a McCartney que sepultó para siempre la carrera de Los Beatles

Si la leyenda de The Beatles como genios de la música se cimentó en sus artífices John Lennon y Paul McCartney, el final del grupo de Liverpool también les tuvo como los gestores de un ocaso prematuro. La sinergia convirtió a los dos en el soporte clave de una banda donde George Harrison y Ringo Star asumieron menor protagonismo y que tuvo incontables reverberaciones a lo largo de su desarrollo y explosión.

El carácter de ambos líderes detonó enfrentamientos que primero se disimularon por una férrea amistad y con el tiempo desnudaron celos y competencia constante que se tradujo en conflictos y, finalmente, el quiebre definitivo de 1970. Ahora, 5 décadas tras el último concierto en la azotea de Apple en Savile Road de Londres, una carta (24/XI/71) de John a Paul posterior a la disolución revela las viejas heridas y promete registrar un record en la subasta anunciada para estos días de agosto por la casa Gotta Have Rock and Roll de Estados Unidos.

De puño y letra de John Lennon

Escrita a máquina y con anotaciones de puño y letra de John, la misiva replica una entrevista previa de Paul para Melody Maker, donde cuestionaba la disolución del grupo así como la irrupoción de Yoko Ono en la vida de los 4. Matiza sarcasmo y acusaciones, aunque parte con un “querido Paul, Linda y los pequeños McCartney”.

Luego apunta a los negocios: “Te damos más dinero en forma de royalties, que legalmente pertenecen a Apple. (Sé que somos Apple, pero, por otro lado, no lo somos)”. También hay crítica al señalar que “¿entonces crees que Imagine no es político? ¡Es Working class hero con azúcar para conservadores como tú! Obviamente, no entendiste las palabras”. Y golpea con un ejemplo: “Te tomaste How Do You Sleep tan literalmente. Tu política es muy similar a la de Mary Whitehouse (conservadora británica): ‘No decir nada es tan fuerte como decir algo’”, escribe.

Lennon lo interpela porque “si no somos geniales, ¿en qué te convierte eso? No hay resentimientos hacia ti tampoco. Sé que queremos lo mismo y como dije por teléfono, cuando quieran reunirse, todo lo que tienen que hacer es llamar”. En todo caso, en su último libro (Lyrics: 1956 to the Present) Paul revela que “cuando nos separamos y todo el mundo estaba agitado, John se volvió desagradable. Tal vez porque crecimos en Liverpool, donde siempre fue bueno dar el primer golpe en una pelea”, es la clave del único Beatle que perpetuó la gloria...