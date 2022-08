El Gobierno entregó más luces sobre la Reforma Previsional

Tan importante es la Reforma de Pensiones para el Gobierno, que en su primera Cuenta Pública del pasado miércoles 1 de junio el Presidente Gabriel Boric la abordó como punto detallado inicial de su discurso, luego de un largo preámbulo, encabezando el denominado “Eje Derechos Sociales”.

Y prometió enviar al Congreso durante agosto el proyecto de ley, “resultado de un proceso de diálogo social amplio”, texto que “respetará cada peso de los ahorros previsionales acumulados en las cuentas individuales”. Y también se comprometió a que “con esta reforma, cada habitante de nuestra patria, de 65 años o más, tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de 250 mil pesos”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio ayer más luces sobre la reforma en una entrevista matinal con Radio Cooperativa.

“Estamos construyendo un sistema mixto con distintos componentes, que tienen que ver con cumplir los objetivos de prevenir la pobreza en la vejez, asegurar la continuidad de ingresos y cubrir las distintas contingencias económicas de la vida”.

El secretario de Estado agregó que “la reforma al sistema previsional garantizará la libertad de elegir de las personas. Habrá disponible una entidad pública y estarán también entidades privadas que van a invertir los recursos... Y una cosa distinta es el pilar de seguridad social, donde queremos que se produzcan las compensaciones, que se igualen las situaciones de hombres y de mujeres y que se reduzcan las brechas”.

Según Mario Marcel, “hay que combinar un beneficio universal básico, la PGU (Pensión Garantizada Universal) mejorada, con la capitalización individual con los aportes de los trabajadores (un 10%) y de los empleadores (un 6%)”.

Uno de los sectores que espera ser escuchado en el proceso de tramitación del proyecto es el de los asesores previsionales, quienes se agrupan en una asociación gremial llamada AGAP.

Su presidente, Lientur Vergara, declaró a Publimetro que “de lo poco que hemos conocido, nos parece que hay puntos muy rescatables, como la mejoría inmediata de las pensiones, dado que generalmente las reformas apuntan al largo plazo. Eso es un clamor popular y lo constatamos a diario al ver las bajas pensiones que entrega el aporte individual”.

El líder de la AGAP añadió que “además hay que aclarar que como ese 6% adicional es con cargo al empleador no puede ser heredable, dado que no forma parte del patrimonio del cotizante... Y también hay que recordar que ya tuvimos un sistema de reparto que no funcionó, por lo que es positivo explorar el sistema mixto del que se habla ”.

El sistema de las AFP comenzó a funcionar en 1981 en el país. (LaMalaCarne /CHRISTIAN IGLESIAS/ATON CHILE)

OTRAS REALIDADES

En un seminario del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, USS, el economista español Pablo Antolín, jefe de la Unidad de Pensiones de la OCDE, compartió algunos criterios para hacer una reforma de pensiones.

“La mayoría de los países que ofrecen pensiones altas contribuyen entre 18% y 22%, independiente de que sea en un sistema de reparto contributivo o uno de capitalización” , dijo el experto.

Pablo Antolín añadió que “es esencial que el sistema sea universal, para que todos estén protegidos por encima de la pobreza al jubilar”.

También recomendó que el sistema sea financiado con el presupuesto estatal, que los sistemas de reparto y capitalización se combinen y complementen, y que haya inclusión, para que todos participen, contribuyan y se beneficien, lo que incluye a la participación femenina y a los empleos informales.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la USS, Alejandro Weber, destacó “lo que se ha avanzado en el país con la PGU, que reemplazó al Pilar Solidario, duplicando el gasto que el Estado hace en pensiones, para llegar anualmente a dos puntos del PIB. Este beneficio permanente llegará en régimen a 2,3 millones de personas sobre los 65 años, estén o no pensionadas”.

Mejorar los ingresos tras la jubilación es lo que se busca. (SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE/SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE)

23% DE LOS COTIZANTES ESTÁ EN UN FONDO ERRADO

La Corporación Ciedess, de la Cámara Chilena de la Construcción, elaboró un informe publicado ayer por El Mercurio, que indica que el 23% de los cotizantes está en multifondos que por su edad no le corresponde, según datos de corte en junio pasado.

De los 11,5 millones de afiliados en la actualidad, casi tres millones caen en tal categoría. Y de ellos, el 54% (1,6 millones) son hombres y el 46% (1,34 millones) son mujeres.

De ese total, el 29% se ubica en el Fondo E (851.905 personas) y sigue un 26% (775.231) en el B.

El informe explica ese hecho en las recomendaciones realizadas hace un tiempo por “Felices y Forrados” (FyF). Y el punto más alto de los movimientos fue entre 2020 y el primer semestre de 2021.

Luego de la aparición de una norma que reguló esos consejos previsionales y del cierre de FyF, bajaron los traspasos entre multifondos. Pero aún mucha gente no está en el que mejor le rendiría. De hecho, el 88% de quienes están en el Fondo E debería cambiarse.

Eso sí, en comparación a junio de 2021 ha bajado la cantidad de individuos que no estaba en el fondo que les correspondía según su edad. A mitad del año pasado eran 3,02 millones, el 24% de los afiliados de entonces.

Cabe hacer notar que en 2002, cuando empezaron los multifondos, solo el 11% de los cotizantes eescogió uno, mientras que ahora lo hace el 52%.