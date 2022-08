“Hay cosas que uno no puede obviar”: Solange Lackington relató testimonio de mujer que lloró tras comprar en supermercado

Solange Lackington explicó este martes, en entrevista con el matinal “Mucho Gusto” de Mega, el contexto de la fotografía que viralizó el fin de semana pasado en sus redes sociales, donde mostró la imagen de la compra de una mujer jubilada quien se puso a llorar por el aumento del costo de vida en el país.

Fue el pasado domingo 28 de agosto cuando la actriz se decidió a publicar en su cuenta de Instagram la fotografía de la compra de la mujer, a quien se encontró llorando en una de las cajas del supermercado Líder, y de quien se apresuró en señalar que era de las tantas compatriotas que se ha visto afectada por la sostenida alza de precios.

El triste relato de Solange Lackington

“Bueno, yo estaba en el Líder, que mucha gente en las redes sociales pensaba que yo estaba en el Jumbo, hay tanto prejuicio de uno por ser una persona pública también, entonces, nada. Yo había terminado de hacer mi compra y me voy yendo con el carro y veo a una señora que está detenida con su compra, que ya había comprado, y se agacha frente a su carro y comienza a... yo no sabía si se estaba sintiendo mal o le estaba viniendo un ataque o algo y empieza como a angustiarse y a llorar mucho, entonces me detuve y le pedí a uno de los guardias que me trajera un vasito de agua con azúcar”, inició la actriz, quien reveló que apenas se acercó a prestarle asistencia a la mujer, quedó emocionada con el relato de la adulta mayor.

“Me acerqué a ella y le pregunté si la podía ayudar, que qué le pasaba, y la señora me empezó a contar que estaba muy angustiada porque acababa de comprar, y me mostró su boleta, yo la vi, la boleta era de 52 mil y fracción y llevaba lo que estaba en ese carro. Que lamentablemente la foto a mí no me quedaba bien puesta, porque en la parte alta llevaba una caja con 12 litros de leche, un queso crema y una caja de mascarillas. Entonces ella empezó a justificarse conmigo respecto de lo que estaba comprando, cosa que ya no me pareció a lugar, o sea, ninguno tiene que estar dando explicaciones y justificando lo que compra y no compra o lo que considera que necesita o no necesita o por último el gusto quiere o no quiere darse, no”, dijo.

Solange Lackington.

El episodio fue tan impactante que, relató Lackington, se vio impulsada a darlo a conocer pese a que por estos días no tiene pantalla en la televisión nacional ya que no está trabajando en ninguna producción del momento.

“Entonces, siento que hay cosas que uno no puede obviar ni pasar por alto, por eso hice la publicación”, reconoció la actriz, quien aseguró que publicó la fotografía y el caso de la angustiada mujer, a expresa petición de la afectada.

“Ella misma me dijo incluso que estaba entre que tenía pena, frustración, impotencia, rabia. Que decía: ‘¿Dónde vamos a llegar con esto? ¿Cuándo va a parar esto? ¿A dónde iremos a parar con esto? y nadie hace nada’. me reconoció como actriz y me dijo porqué no hacia algo para denunciar esto, de mostrar esto que está ocurriendo. Y yo le dije bueno, no tengo tribuna en este minuto, no estoy en pantalla en televisión, tampoco es mi labor hacerlo, pero no sé si a usted le molesta que tome una foto a su carro y la puedo poner en mis redes sociales y hablar del tema y me dijo: ‘Por favor, hágalo’”, contó la actriz, quien recordó que el drama de la mujer del supermercado es un tema que no sólo afecta a personas con menos recursos, sino que a muchos de chilenos, como ella misma, que han visto disminuir su capacidad de compra por el actual escenario económico de Chile y el mundo.

“Lo entiendo, porque hoy día esta es una situación que nos atañe a muchísimos y muchísimas, a unos mas a otros menos, pero yo también me doy cuenta, no soy una ingeniera en economía ni nada, pero soy una economista doméstica, no. He criado a cinco hijos. Sé lo que significa ir al supermercado y cómo con ese poco dinero que hace un tiempo atrás compraba, tal vez más cosas, ahora ya no estás llegando”, cerró.