María Luisa Cordero diagnosticó en el Congreso a Antonia Barra e indignó a Maite Orsini

Durante esta jornada en el Congreso, la diputada y psiquiatra María Luisa Cordero quiso hacer un homenaje a Antonia Barra y arrojó un diagnóstico que para nada le gustó a Maite Orsini, quien le exigió que ofreciera disculpas, de lo contrario, analizarían los pasos a seguir.

María Luisa Cordero comenzó su alocución, diciendo que quería hacer un homenaje a la víctima de Martín Pradenas. “No todas las personas que sufren las experiencias traumáticas como ella se suicidan, ella tenía una estructura depresiva y sufrió un fenómeno descrito por los alemanes como insuficiencia avergonzante, tenía tal cantidad de vergüenza y dolor que se suicidó”, indicó.

LEE MÁS: TOP de Temuco desestima petición de 41 años del Ministerio Público y sentencia a 20 años de cárcel a Martín Pradenas por delitos de abuso sexual y violación

“Lo digo porque a veces en las comunidades más chicas se producen escándalos y los periodistas se exceden en comentar situaciones que terminan provocando la autoeliminación de quienes están sufriendo”, sentenció.

Si todo sale bien, hoy se despacha a ley 💜#JusticiaParaAntonia https://t.co/Rs9Sqsf71a — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) August 31, 2022

Ante esto, la diputada Maite Orsini sostuvo que Cordero “cometió una grave falta de respeto a la memoria de Antonia Barra y su familia, diagnosticando de manera pública, con quien jamás cruzó palabra, diagnosticando una depresión de base que no existe”.

Indicó Orsini que los dichos de la psiquiatra contradicen los informes de Antonia Barra, que decían que no tenía antecedentes depresivos previas, “esto es negligencia grave, no solamente com médico psiquiatra con diagnosticar públicamente a alguien, es una grave falta ética de parlamentaria de denostar a una víctima de suicidio femicida”.