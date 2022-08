“Me enviaron un matón”: Gonzalo de la Carrera insiste en su defensa y asegura que “video lo prueba”

A horas de haber protagonizado una violenta agresión en la cámara de Diputados, Gonzalo de la Carrera publicó en Twitter un comentario que deja en la duda si está hablando en serio o es ironía pura y dura. Esto, porque luego de que se revelaran las imágenes del golpe que le propinó a su colega Alexis Sepúlveda, insistió en su defensa, acusando que fue un “tongo”, y agradeció “apoyo” de Chilevamos, lo cual no sería cierto.

“Muchas gracias por el apoyo. Anoche no dormí . He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chilevamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc y la gente se dio cuenta que fue un tongo”, escribió, a pesar que en el video queda en evidencia que nadie lo agredió y él lanzó el puñetazo y un intento de rodillazo a la zona baja.

Además, acusó que “me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba”, publicó, viendo quizás que imágenes.

Luego, en comunicación directa con el periodista Luis Ugalde del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, comentó que “la verdad se impondrá, fue un montaje. Me agredió y me defendí”, señaló vía teléfono.

Sin embargo, las imágenes liberadas por la Cámara de Diputadas muestran todo lo contrario. En el registro se muestra claramente la agresión y que debieron tomar al parlamentario para que se calmara.

“Me pegó dos pechazos y me defendí”

Diputado Gonzalo de la Carrera (Leonardo Rubilar/Leonardo Rubilar/AgenciaUno)

“Él me pegó dos pechazos y yo reaccioné, me defendí”, dijo a la salida el diputado, que luego en un comunicado de prensa, ofreció disculpas.

“A partir de una injusta interpretación del reglamento de la cámara, finalizada la sesión, me acrequé a la testera del hemiciclo donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí”, aseguró de la Carrera.

De hecho, insistió en que :”Sin ánimos de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera pra defenderme de la agresión física y verbal del diputado Sepúlveda”.