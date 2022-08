¿Pero en qué mundo?: Gonzalo de la Carrera asegura que diputados de Chile Vamos lo apoyaron, pero tuits lo desmienten

El diputado Gonzalo de la Carrera dice que no durmió y puede que eso lo haya afectado, porque en unos de sus últimos tuits asegura que recibió mensajes de apoyos de distintos personeros de Chile Vamos, los nombra y Publimetro hizo el ejercicio de buscarlos, pero no...resulta que es todo lo contrario.

El parlamentario escribió que “Anoche no dormí . He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chilevamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc y la gente se dio cuenta que fue un tongo . Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba”.

Esto servirá como prueba ante las imputaciones al parlamentario. https://t.co/iB9o5hzwFt — Publimetro (@PublimetroChile) August 31, 2022

Sin embargo los tuits de aquellos personeros están muy lejos de ser apoyos.

Cubillos precisa que “Bien Chile Vamos. Diputado @carreragonzalo debe ser sancionado. Es un diputado completamente fuera de control”.

Esto en respuesta a las declaraciones de Andrés Longton, también nombrado por de la Carrera: “La violencia no se relativiza, no se justifica y no se acepta. Desde Chile Vamos pasaremos al diputado @carreragonzalo a la comisión de ética para que sea sancionado con severidad. El Congreso es un lugar desde donde se construyen acuerdos y el respeto debe primar”.

Bien Chile Vamos.

Diputado @carreragonzalo debe ser sancionado. Es un diputado completamente fuera de control. https://t.co/LbJm8ppHFc — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) August 30, 2022

En tanto, Javier Macaya escribió en su cuenta personal de Twitter que: “inaceptable el comportamiento del Diputado Gonzalo de la Carrera. No nos representa esa forma de hacer política, nuestro compromiso será siempre el respeto y el debido comportamiento que exige representar a la ciudadanía en el Congreso”.