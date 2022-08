[VIDEO] El momento del nocaut: Cámara libera imágenes del puñetazo que Gonzalo de la Carrera le da a diputado Sepúlveda

La Cámara de Diputadas y Diputados liberó las imágenes de la testera, en donde esta tarde Gonzalo de la Carrera golpeó en el rostro al diputado Alexis Sepúlveda. En el registro se muestra claramente la agresión y que debieron tomar al parlamentario para que se calmara.

“Él me pegó dos pechazos y yo reaccioné, me defendí”, dijo a la salida el diputado, que luego en un comunicado de prensa, ofreció disculpas.

“A partir de una injusta interpretación del reglamento de la cámara, finalizada la sesión, me acrequé a la testera del hemiciclo donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí”, aseguró de la Carrera.

De hecho, insistió en que :“Sin ánimos de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión fisica y verbal del diputado Sepúlveda”.

LEE MÁS: “Cometí un grave error”: Gonzalo de la Carrera pide disculpas tras su expulsión del Partido Republicano