A un día del cierre: Expresidenta Bachelet apareció en la franja del Apruebo

La exjefa de Estado Michelle Bachelet ya había anticipado su voto por la opción Apruebo, y por lo mismo se sumó a la franja política que es transmitida por los distintos canales de televisión chilenos en modo cadena nacional.

A sólo un día del cierre de la campaña política de cara al plebiscito de este domingo 4 de septiembre, que va a definir si Chile tiene una nueva Constitución o no, la exmandataria fue parte de una particular escena donde sale tomando once con dueñas de casa a la cual llega después de tocar la puerta con sus propias manos.

Tras ser recibida con sorpresa, la expresidenta se suma a un debate en el que analizan el rol de la mujer en la sociedad chilena.

En el clip, que también fue difundido por la Fundación Horizonte Ciudadano a través de redes sociales, aparece Bachelet compartiendo en una mesa con varias mujeres adultas de distintas edades, con las cuales discute sobre la propuesta de nueva Constitución.

Revisa aquí la participación de Michelle Bachelet en la Franja del Apruebo.