Presidente Bukele responde a críticas de Boric en revista Time y le da donde más duele

En la vida hay personas con las cuales mejor no meterse o más bien, es preferible tenerlas de amigas que de enemigas. Quizás, ese sería el humilde consejo que se le podría dar al Presidente Gabriel Boric, quien salió a criticar a su par de El Salvador, el temido y respetado Jefe de Estado Nayib Bukele, a quien sus pares cuestionan por tener cero compasión con los delincuentes.

Y fue en una entrevista en la prestigiosa revista internacional Time, donde Boric, que salió en portada completa, se refirió al líder salvadoreño, señalando que “no respeta la democracia”, por lo cual él no se siente “identificado” con su forma de gobernar. Comentarios por lo cual Bukele salió a responderle, y le dio donde más le duele a un Mandatario.

“La verdad es que no me siento muy identificado con la forma en que Bukele está liderando su gobierno. Imagino que él podría decir lo mismo de mí (...) Hay efectivamente una deriva autoritaria: en donde para enfrentar un problema que es gravísimo, que es el tema de las maras, que sé que es muy difícil y que la delincuencia hay que enfrentarla con mucha decisión, pero eso no se puede hacer restringiendo la democracia”.

[ La salida de madre de Patricia Maldonado: aseguró que Karen Doggenweiler “quedó viuda” ]

Además, agregó que “no nos conocemos personalmente. Él no ha participado en las cumbres. Y si uno no participa por opción a las instancias multilaterales, genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de tus pares?”, señaló Boric al medio internacional, crítica que fue replicada por varios medios de El Salvador.

“Lo importante no es que...”

Ante esto, Bukele - quien gobierna desde el año 2019, alcanzado gran popularidad por su lucha contra las pandillas, pero también muchos adversarios que lo acusan de represión y violaciones a los derechos humanos- respondió en su cuenta de Twitter.

“Lo importante no es que no se sienta identificado conmigo, sino si mis hermanos chilenos se sienten identificados con él…”, escribió.