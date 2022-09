“Pueden revolcarse en la caca”: De la Carrera mandó a callar a Monserrat y a Julio César

“Están más preocupados de desprestigiarme a mí y no les resultó. Y me da mucho gusto que se hayan equivocado y hayan pisado ustedes el palito y ahora pueden revolcarse en la caca que tratan de difundir todos los días, revuélquense”, con esas palabras el diputado Gonzalo de la Carrera arremetió contra los animadores del matinal de Chilevisión, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, luego que lo acusaran de mentir en un Twitter.

“Usted ayer mintió en un Twitter”, le dijo la periodista, causando la molestia del parlamentario que comenzó a gritar como descarrilado.

Primero señaló que el tuit era desde una cuenta parodia. Luego, cuando le mostraron que era real, desde su propia cuenta, siguió en su férrea defensa, señalando que no hubo “comprensión lectora”.

“Ahh, que lindo lo que me está diciendo usted, porque esa es una cuenta parodia. Que lindo que se haya equivocado y haga un fakenews de un Twitter parodia” , espetó el honorable, quien seguía hablando sin dejar intervenir a los conductores.

“No estamos en el Congreso”

Mientras, Monserrat y Julio César le pedían que se calmara, pero de la Carrera seguía alegando y los hacía callar. ¡Escúchame, escúchame!”, insistía, asegurando que estaba “muy calmado”.

“Pero cálmese, aquí no estamos en el Congreso”, ironizaba JC.

Luego, le mostraron su cuenta de Twitter, confirmando que efectivamente escribió el mensaje desde su cuenta certificada.

“Está el Twitter” dijo Álvarez. Pero de la Carrera sacó otra cartita bajo la manga y aseguró que el apoyo al cual se refería es el que la gente escribió en los comentarios de las cuentas de Marcela Cubillos, Macaya y Longton.

“Anoche no dormí . He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chilevamos, Longton, Macaya, Marcela Cubillos, etc y la gente se dio cuenta que fue un tongo . Me enviaron un matón y mi instinto fue defenderme. El video lo prueba”, escribió en su cuenta.

Ante esto, comenzó a releer, dando cuanta que nadie entendió su mensaje.

“He revisado los miles de comentarios en los posteos de figuras de Chilevamos, comentarios en los posteos, no los posteos... Ahí donde están los problemas de comprensión de lectura”, sentenció.