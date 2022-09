Familia Matte de luto: Mueren adultos mayores tras caída de helicóptero en Zapallar

Un fatal accidente aéreo se produjo en el sector El Pangue de la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso luego que un helicóptero privado cayera abruptamente, provocando la muerte del matrimonio de adultos mayores, conformados por Eduardo Matte Rosas, de 77 años, quien piloteaba la nave, y su esposa de iniciales Ana Luisa Villegas, de 70 años.

La pareja falleció cuando la aeronave se precipitó, por causas que aún se desconocen, en el sector de calle Roberto Ossandón Guzmán, frente al mar.

Matrimonio

Según información de Radio Bío Bío, voluntarios de Bomberos trabajan en calle Roberto Ossandón Guzmán, cercano al sector del suceso para investigar las causas de la tragedia que enluta a la familia Matte Villegas.

Al respecto, el subsecretario del Ministerio del Interior, Manuel Monsalve, declaró que desde el Gobierno lamentan profundamente lo sucedido en el accidente.

“El Gobierno lamenta mucho el accidente de este helicóptero particular (...) porque ha costado dos vidas humanas. Es un hecho que está investigándose, por lo tanto no quisiera entregar detalles, porque me gustaría esperar tener confirmación de la información”, señaló.