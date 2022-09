Se le viene el Servel: Gonzalo de la Carrera subió fotografía de su voto en Twitter

El diputado Gonzalo de la Carrera, al parecer no sabe o se le olvidó, que el voto no puede ser fotografiado y menos publicarlo en redes sociales. El parlamentario colgó en su cuenta personal de Twitter, mostrando su voto fuera de la urna, con su preferencia: El Rechazo.

“Feliz de haber votado #Rechazo!!! Hoy derrotaremos al comunismo por segunda vez y desde mañana a trabajar para solucionar los problemas que afectan a los chilenos: inflación, narco terrorismo, inseguridad, desempleo, falta de oportunidades y mucho más”, escribió junto a su sufragio.

Voto de Gonzalo de la Carrera Captura Twitter Gonzalo de la Carrera

De inmediato sus seguidores le hicieron ver que eso no se hacía: “Es ilegal sacar fotos al voto. Te van a multar y te vas a hacer la vistima diciendo que el Servel te está persiguiendo por tus ideas de la libertad, que son hablar puras weás”; “Elimina la foto está prohibido”; “Oye tío @ServelChile y @ContraloritoCGR, acaso mostrar voto marcado o fotografiarlo no es una falta? No corresponde sanción? Pronunciamiento por favor!”.

De la Carrera en el ojo del huracán

Hay que recordar que el parlamentario ha tenido una de las semanas más complejas de su período, luego de que pegara un combo al vicepresidente de la Cámara Alexis Sepúlveda.

Luego del episodio, el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea anunció la expulsión del diputado. “Este tipo de acciones son inaceptables, como jefe de bancada y, con el apoyo de los diputados de la bancada, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo de la Carrera de la bancada del Partido Republicano”, señaló.

De la Carrera emitió un comunicado luego: “A partir de una injusta interpretación del reglamento de la cámara, finalizada la sesión, me acrequé a la testera del hemiciclo donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió -verbal y físicamente-, hechos por los que me defendí”.