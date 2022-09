“La verdad no pudo ganar”: El sentido mensaje de Ale Valle tras triunfo del Rechazo

La exanimadora de La Red, Alejandra Valle, publicó un sentido mensaje en su red social lamentando la derrota del Apruebo para elegir la propuesta de nueva Constitución que fue rechazada por una amplia mayoría de los chilenos con 7.881.073 de votos escrutados, correspondientes al 61,86 por ciento.

Tras esto, la periodista, quien estuvo en el ojo del huracán por el polémico show que realizaron Las Indetectables en Valparaíso, publicó que “la verdad no pudo ganar”, aunque valoró haber estado en el “lado correcto”.

“Nos hemos farreado una tremenda oportunidad… Tengo claro haber estado en el lado correcto de la historia junto a muchas y muchos que dejamos los pies en la calle, combatiendo el poder del dinero, de los medios, de la mentira y las malas artes. La verdad no pudo ganar”, señaló generando diversas reacciones.

El último cómputo publicado por el Servel, con el 99,95 por ciento de las mesas escrutadas, se reveló que el Apruebo solo consiguió el 38,14 por ciento de las preferencias, equivalentes a 4.858.106 de un total de 12.739.179 de votos válidamente emitidos.

Polémico show

Hace unos días Alejandra Valle habló largo tendido respecto al polémico evento que le tocó animar en Valparaíso, el cual dejó la tendalada a nivel país debido al grotesco show que hizo el grupo de transformistas “Las Indetectables” en un evento familiar a favor del Apruebo, donde una de las integrantes se pasó la bandera chilena por su trasero desnudo.

“Es difícil hablar en este momento porque todavía no tengo muy superado el shock de todo lo que pasó. Yo voy a ser honesta: por supuesto que no comparto en nada el show, de hecho había estado discutiendo con las performancistas todo el rato, porque ellas se subieron de forma muy altanera al escenario”, señaló la criticada animadora en su programa radial La voz de los que sobran.

Si bien, dijo que “no me estoy sacando el pillo” hizo una dura crítica a la organización, señalando que estaba todo patas para arriba.

“De verdad que la organización era muy mala... cuando llegué, el organizador me dice ‘no, lo que pasa es que está todo atrasado’, pero eso siempre sucede. Desde ahí me puse a hacer cosas que no me corresponden (como de producción), porque no había nadie más. Imagínense estar arriba de esa cuestión con todo lo que había. Era realmente desastroso. Yo ahí, en esa función, me agarré con Las Indetectables, que se subieron con muy mala actitud”, reiteró.