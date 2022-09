Francisco Huaiquipán se enfurece con pregunta sobre ingreso de drogas en Colina 1

Molesto se mostró el exfutbolista de Colo Colo Francisco Huaiquipán ante la pregunta que le realizó un periodista de 24 Horas de TVN respecto al ingreso de un camión con drogas y celulares a la cárcel Colina 1, por el cual arriesgó una pena 10 años por el delito de tráfico y le dijo que “a mí no me vas a meter el dedo ahí”, recordándole que antes de dar la entrevista habían acordado que no abordarían ese tema, en tanta profundidad.

“Yo estaba trabajando ese día. Ese día el camión ya estaba cargado con los materiales. Es un camión de mi cuñado, de mi familia. Yo me subí al camión sin tener idea de lo que llevaba, se encontraron esas cosas, se habló muy mal, asumí, me hice responsable de algo que no era mío y ya está. Era”, explicó en primera instancia, respecto al hecho ocurrido el 4 de septiembre de 2021, cuando Gendarmería descubrió que al interior de sacos de cementos iban 38 celulares, marihuana y cocaína..

Fue tras su explicación que el periodista Camilo Zavala insistió con otra pregunta: “¿Entonces de a dónde salieron (las drogas y celulares)?”, desatando la molestia del exjugador, quien finalmente quedó con una pena de 3 años y 1 día de libertad vigilada y en la actualidad está dedicado al futbol, preparando jugadores para presentar a equipos profesionales.

“Decide, poh”

“No sé, poh. Por eso yo te estoy diciendo. Ahí estás llegando a algo que hablamos nosotros personalmente y que no era así, porque a mí no me vas a meter el dedo ahí. Yo me subí, se acabó y era. O la entrevista se acaba, hermano. Decide, poh. Tú estás metiendo el dedo en la llaga donde yo no te voy a decir nada”, le aclaró el entrevistado, en el momento más tenso del diálogo.

Finalmente, Huaiquipán le dijo al comunicador que “te estoy hablando de corazón. Estoy agradecido de la gente que me está ayudando, eso fue lo que pasó; me subí, no tuve a lo mejor que haberme subido y listo. No sé de dónde vienen las cosas y por algo estoy en libertad”