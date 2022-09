Diputada Pizarro: “No comparto las querellas que se anunciaron contra estudiantes”

La diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista (PC) defiende las manifestaciones de los estudiantes en entrevista con T13. Criticó al Gobierno por las querellas que interpuso debido a la destrucción de bienes públicos y las protestas estudiantiles en las estaciones del metro de Santiago.

Pizarro declaró que “yo no comparto las querellas que se anunciaron contra estudiantes. A mí me parece que son formas legítimas de manifestarse cuando salen a marchar”, agregó que “la marcha no puede ser criminalizada”.

La Diputada del PC aprovechó su espacio para responder los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en El diario de Cooperativa, quien afirmó que los grupos radicalizados no tienen una demanda y solo intentan crear un clima similar al del estallido social.

“El derecho a manifestación es un derecho, y a mí no me hablen de grupos radicalizados cuando vemos a estudiantes (...) me voy a centrar en las manifestaciones de la mayoría. Porque el problema histórico es que se condena el actuar que son hechos aislados y se invisibiliza de esa manera la demanda de fondo, que tiene que ver con educación de calidad”, respondió Pizarro.

Pizarro llamó a investigar los orígenes de los incidentes ocurridos durante las manifestaciones estudiantiles de esta semana, “lo curioso es que nunca se les pilla, nunca están cuando se cometen esos desmanes (...) quienes hemos marchado por décadas, que somos miles, nunca se pilla a los que hacen los actos que desvirtúan el actuar de la inmensa mayoría”, sentenció.