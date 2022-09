“No debí ponerme el traje de Pikachú...”: Exconvencional se arrepintió de ir disfrazada a la Convención

Una feroz autocrítica con respecto al fracaso del Apruebo en el último plebiscito, realizó la exconvencional Giovanna Grandón, más conocida como la Tía Pikachu, quien fue entrevistada por el portal de internet de La Tercera PM.

Y es que solo hace un par de días fue ella misma quien lanzó un comunicado público haciendo un sentido mea culpa en su propia cuenta oficial de Instagram.

“Yo personalmente quedé afligida, tengo una tristeza en mi corazón (...) el voto democrático siempre será respetado. Todos debemos ser autocríticos y ver en qué parte fallamos...” fueron solo algunas de las palabras de la exconvencional.

Feroz autocriticá de Tía Pikachu

Un día de trabajo, Giovanna Grandón apareció en el podio de la convención disfrazada del popular personaje Pikachu, tal como se hizo conocida en las protestas del año 2019, lo cual le dio la posibilidad de ser elegida como una representante de los electores en la Convención Constitucional.

Por eso, y luego de hacer un mea culpa en las redes sociales, el portal de La Tercera PM la entrevistó para saber qué tan arrepentida estaba:

“Mi autocrítica es que no debí ponerme el traje de Pikachú en la hora de colación. Mi autocrítica es que no debí ponerme el traje de Pikachu en la hora de colación”, dijo Grandón, asegurando que aún le duele lo que sucedió, porque la campaña del Rechazo ocupó sus imágenes para llamar a no aprobar la propuesta constitucional: “Como me usaron ahí, la gente pensaba que iba a trabajar todos los días con el disfraz, cosa que no era cierta”, aclaró.

En la misma nota del medio mencionado tambipen apareció Isabel Godoy, convencional colla, quien aseguró que: “El individualismo como cultura primó. Decían, no me gusta la plurinacionalidad. Y se cegaban, y no veían el trabajo doméstico, los derechos que se garantizaban o el fin del mercado del agua”.