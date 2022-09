Diana Bolocco v/s Carolina Tohá: “Es una realidad, hemos perdido los espacios públicos”

El regreso de Diana Bolocco a “Mucho Gusto” no ha estado exento de polémicas, esto tras enfrentarse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante la jornada de este miércoles.

Todo comenzó cuando durante la entrevista estaban abordando el problema de seguridad y hechos violentos que se repiten día a día a lo largo del todo el territorio nacional.

“Hoy, lo que sentimos muchas personas, es que el espacio público está siendo controlado por el delito, y eso es gravísimo”, analizó la jefa de la cartera.

Sin embargo, la conductora de Mega contradijo a la secretaría de Estado: “No es una sensación, ministra. Lamentablemente hablamos de la desfachatez. ¿Cuántos homicidios veíamos antes al año? No sé, no es una cifra importante. Hoy los homicidios ocurren todos los días, a plena luz del día”, planteó.

“Entonces usted dice ‘es una sensación’, y yo me atrevería, con todo respeto, a contradecirla: es una realidad, hemos perdido los espacios públicos”, agregó.

Tras estas palabras, la ministra Tohá respondió: “Claro, pero es una realidad que se traduce en una sensación. No es que una sensación sea algo falso, pero al final tiene un efecto subjetivo. El efecto subjetivo es que tenemos miedo, es que cambiamos nuestros hábitos o que los niños no se atreven a caminar al colegio”.

“Tenemos que intervenir todas estas cosas para recuperar ese sentido de control del espacio público y que nosotros somos dueños de la calle y no la delincuencia”, concluyó.