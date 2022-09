Embajador argentino reacciona tras el plebiscito: “La derecha dice cosas que no son ciertas”

El embajador de Argentina en nuestro país, Rafael Bielsa, lanzó duras críticas tras los resultados del plebiscito que dieron como vencedor al Rechazo por una gran mayoría del padrón electoral. Señaló a la derecha por su actuar durante la campaña e identificó a la falta de pedagogía como un factor importante dentro de la votación.

En una entrevista con Radio AM750 de Argentina, según lo recopilado por el medio Ex-ante, el embajador comentó que “la derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”.

Apuntó que la falta de eficacia en la enseñanza del texto afectó la aprobación de este mismo. “Objetivamente no hubo pedagogía, no se hizo pedagogía de lo que es la Nueva Constitución”. Al tener muchos artículos nuevos y acuerdos necesarios, cree que no se explicó bien el texto y sus condiciones. En cambio, la propuesta del Rechazo era mucho más fácil de explicar ya que simplemente esta no aceptaba la Constitución”, afirmó Bielsa.

También señaló que los constituyentes representaron a un sector menos masivo de la población, el embajador dijo que “tuvo, por su propia constitución, es una Constitución donde los convencionales constituyentes representaban sectores muy particulares, muy especiales (...) reclamos sectoriales, muy muy muy sectoriales”.

Por otro lado, responsabilizó a los medios por su rol dentro del proceso constituyente, Bielsa afirmó que “hubo toda una posición vinculada con desprestigiar (…) a la constituyente y a los constituyentes y a minimizar los interesantísimos debates que hubo en el seno de la comisión, menoscabar todo su trabajo”.

Reacciones de la derecha

Rafael Bielsa ya había hecho comentarios que no le cayeron bien a la derecha, anteriormente había calificado al candidato presidencial del sector, José Antonio Kast, como pinochetista y contrario a Argentina. Ante el tipo de comentarios que se lanza, él sostuvo que “embajador o no, me gusta llamar a las cosas por su nombre”.

Javier Macaya llevó a Twitter sus reacciones a los dichos de Bielsa, “no es primera vez que Rafael Bielsa incurre en intervención de asuntos políticos internos de Chile. La primera vez puede ser un error, el comportamiento reiterado requiere una respuesta y queja del gobierno ante Argentina”, dijo el senador de la UDI.

Mientras que Iván Moreira dijo que le pedirá al Presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que se pronuncie al respecto y calificó los dichos como “inaceptables” en una entrevista a 24 horas, según lo reportado por Cooperativa.