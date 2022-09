Se une a Lagos: Otro exPresidente está “disponible” para asesorar nueva Constitución

El senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dio a conocer al segundo exMandatario que se encuentra interesado y dispuesto en participar del comité asesor que ayude a redactar la nueva Constitución. Y se trata de nada menos que Sebastián Piñera, quien habría manifestado a estar “disponible”, al igual como lo indicó tiempo atrás Ricardo Lagos Escobar, según consignó La Tercera.

“El presidente Lagos en su momento nos dijo que estaba disponible, hoy día lo hizo el Presidente Piñera. Manifestó voluntad de colaborar en poder establecer a través de una comisión de experto”, indicó el parlamentario tras reunirse con el exJefe de Estado que antecedió al actual Gobierno de Gabriel Boric.

Además, Chahuán indicó que sostendrán la misma reunión con Eduardo Frei y ya solicitaron agenda con Michelle Bachelet para conocer su disposición en integrar el comité que asesore el nuevo proceso constitucional. Esto, luego que la ciudadanía rechazara el pasado 4 de septiembre la propuesta de nueva Constitución que redactaron 154 constituyentes en el exCongreso Nacional.

“Yo quiero a Chile”

Fue después del plebiscito de salida, cuando perdió el Apruebo, que el expresidente Ricardo Lagos entregó una particular recomendación al Presidente Gabriel Boric, de cara a un nuevo proceso Constituyente y dijo que “si me pregunta el ideal, le digo, mientras elegimos a los nuevos constituyentes, yo imitaría al ‘León de Tarapacá”, señaló respecto a la manera que utilizó Arturo Alessandri Palma para redactar la Carta Magna de 1925, informó TVN.

“¿Qué hizo el ‘León de Tarapacá’? Mientras elegían la asamblea constituyente, nombró a un grupo de 20 o 25 expertos, de sabios, y dijo “tengan un borrador preparado cuando llegue la asamblea Constituyente”, señaló.

“Y, efectivamente, en esa asamblea constituyente, todos los sabios de la época están ahí”, agregó Lagos, dando a entender que la técnica dio resultado y no recibió un “rechazo” de parte de la ciudadanía.

Y tras esto, el exJefe de Estado, quien ha estado muy cercano a Boric en el último tiempo, con juntas periódicas, dijo estar disponible para integrar el panel de expertos y redactar el borrador de una eventual Carta Magna.

¿Usted estaría dispuesto a integrar o encabezar ese grupo, si el Presidente se lo pidiera?, le consultaron.