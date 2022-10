Robo y clonación de autos: 5 datos para evitar fraudes al comprar un vehículo usado

Las encerronas y los portonazos son dolores de cabeza para los conductores por el aumento de estos delitos.

Según información entregada por Carabineros de Chile en un informe del Plan Antiencerronas, los robos violentos de autos registraron un alza del 110%, lo que refleja la inseguridad que viven a diario los automovilistas.

[ Fiscalía advierte que ya no es determinante el vehículo para una encerrona ]

¿Pero cómo operan las bandas criminales dedicadas a este lucrativo negocio?

Rafael Aravena, Jefe Zonal de OLX Autos, dice que “los delincuentes usan los vehículos para reducirlos y vender sus repuestos o bien venderlos por completo adulterados, tanto en el mercado nacional como en el internacional”.

[ “Me he salvado de dos portonazos”: Karen Doggenweiler reconoció que su mayor temor ahora es la delincuencia ]

Lo importante, de acuerdo al especialista, “es estar al tanto de que existen autos robados y clonados circulando por las calles, más aún si se está interesado en comprar uno”.

De acuerdo a lo que explica Rafael Aravena, es posible evitar caer en un fraude tomando medidas preventivas antes de realizar una transacción, sobre todo si es efectuada entre particulares y no en lugares establecidos que cuentan con garantías para realizar estas operaciones.

(Captura: 24 Horas)

LOS 5 CONSEJOS

1.- Una forma de chequear que el auto no sea robado es entrar el portal web de Auto Seguro, donde se podrá saber si un vehículo está o no encargado por robo ingresando la patente del auto o su VIN, o número de chasis. No se necesitan más documentos.

2.- Otra opción para averiguar la procedencia del vehículo es obtener un informe en lugares establecidos, que además entregan el historial de revisiones técnicas, multas y las características del auto.

(Rogelio Morales)

3.- Hay que fijarse muy bien en los datos de quien ofrece el vehículo. También hay que tener claro que si la oferta escapa mucho al valor mercado, claramente no es real y lleva directo a estafas.

4.- Otra acción clave es evitar la entrega de datos personales y transferir dinero sin ver el vehículo. Por eso es ideal realizar la transacción directa en el Registro Civil o en una notaría.

5.- Antes de efectuar cualquier operación, es importante revisar el auto con un experto que verifique los detalles técnicos que podrían venir con el vehículo.