“Maricón poco hombre”: Los coletazos que dejó de la Carrera contra Emilia Schneider

Diversas reacciones surgieron luego de las expresiones ofensivas de parte del diputado exrepublicano en contra de la parlamentaria Emilia Schneider, de Comunes, en el hemiciclo de la Cámara Baja, al señalar que “usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar, y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”.

Una de las reacciones más fuertes fue la del diputado Juan Santana (PS), quien manifestó que “es Inaceptable lo que acaba de hacer el diputado De la Carrera. Yo quiero decirlo con toda claridad y con alta responsabilidad, el diputado De la Carrera es un maricón y es un poco hombre por cómo actuó y por cómo señaló la referencia y el insulto que incurrió contra una parlamentaria de esta corporación”.

”Este es un espacio de deliberación democrática, es un espacio de respeto y de intercambio de debate, no es un espacio para que un representante de elección popular del sector alto venga a insultar a quienes son parlamentarios”, afirmó.

De la Carrera en tanto, se defendió de la polémica y volvió a la carga señalando que las “feminazis” hicieron un “escándalo gratuito”.

“En el hemiciclo nosotros tenemos derecho a expresar nuestra visión democrática, hay una inviolabilidad dentro del hemiciclo a decir lo que uno quiere como parlamentario. Me parece gratuito el escándalo que ustedes, las “feminazis”, han hecho acá en este hemiciclo”, expresó, sacando ronchas nuevamente con sus palabras.

Rechazo generalizado

La diputada Lorena Pizarro (PC) sostuvo que “tenemos que avanzar en una sociedad distinta y quiero denunciar a nombre de la inmensa mayoría de las diputadas y diputados que estos discursos de odio ya sabemos cómo terminan, terminan con asesinatos, terminan con tortura, terminan incluso con golpes de Estado”.

Desde la oposición también se generaron críticas en contra de De la Carrera. El senador Francisco Undurraga (Evópoli) señaló que “quien increpó, quien violentó, quien generó un acto de inhumanidad fue el diputado De la Carrera. Yo le mando mi solidaridad absoluta a la diputada Schneider, creo que nadie puede decir lo que el diputado De la Carrera dijo en su sano juicio y, desde ese punto de vista, son del todo condenable las actitudes que viene teniendo en forma reiterada el diputado De la Carrera”.

En tanto el diputado Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano) aseguró que le pidió disculpas a la parlamentaria Schneider “y lo voy a volver a hacer porque, aunque Gonzalo no es parte de la bancada del Partido Republicano, pero somos todos diputados dentro del Congreso y no me parece bien herir a las personas”.

Gonzalo De la Carrera fue sancionado con censura y el 15% de su sueldo tras golpear al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda (Partido Radical). Según el relato de la diputada Marcela Riquelme (IND-Frente Amplio), la agresión ocurrió después de que el exrepublicano la tratase de “estúpida”. Cuando el vicepresidente de la Corporación. decidió defender a Riquelme y encarar a De la Carrera, este último respondió con golpes.