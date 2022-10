“Ustedes las feminazis...”: Gonzalo de la Carrera no para y arremetió contra diputada Marcela Riquelme

El diputado Gonzalo de la Carrera no para con sus polémicas en el Congreso. Resulta que ahora y tras protagonizar un escándalo por sus dichos en contra de Emilia Schneider -catalogados de transfóbicos-, realizó un punto de prensa en el que no mejoró la percepción de sus colegas parlamentarios, los cuales lo observaron en masa cuando trató de “feminazi” a la diputada Marcela Riquelme.

Cabe recordar, que solo unos minutos antes de su nuevo exabrupto había dicho sobre Schneider: “Yo le quiero decir que yo he escuchado de usted dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar. Y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”.

Luego de su polémica declaración contra Emilia, la cual fue recibida con abucheos y gritos en el hemiciclo, De la Carrera quiso hablar en un punto de prensa donde lo esperaba la diputada Marcela Riquelme. Era la oportunidad de la parlamentaria para criticarlo por sus afirmaciones contra diputada Emilia.

Pero antes que Riquelme pudiera decir mucho, Gonzalo de la Carrera le lanzó la siguiente frase:

“Me parece gratuito el escándalo que ustedes las feminazis...” , lo cual generó muchos más gritos y abucheos de los presentes.

“En eso te escondes. Te escondes en una mascarilla, te escondes en un micrófono, te escondes en las redes sociales. Da la cara. Nunca das la cara y eres una vergüenza para este Parlamento”, le respondió la diputada Marcela Riquelme.

“A mí me da tremenda vergüenza que alguien venga al Congreso a decir que su agenda no es la agenda de todos los chilenos. La agenda feminista ultra no es la agenda de todos los chilenos”, le contestó Gonzalo de la Carrera

A lo cual Riquelme le respondió: “Yo no sé que te ha pasado en la vida que tienes tanto odio adentro, pero aquí estamos para legislar”.

