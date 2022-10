“Me da asco tener parlamentarios de esa categoría”: Alcaldesa Claudia Pizarro arremetió contra Gonzalo de la Carrera

Gonzalo de la Carrera nuevamente es el centro de la polémica luego de lanzar un desubicado comentario a la diputada Emilia Schneider, en la Cámara Baja. En este contexto, es donde Claudia Pizarro decidió criticar las palabras del parlamentario.

El hecho se dio en medio de la discusión sobre el proyecto que busca garantizar la propiedad de los afiliados sobre los fondos de capitalización individual, en donde la militante del partido Comunes se refirió a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres.

A raíz de sus palabras, el exmiembro del Partido Republicano le dijo: “Ella habla de mentiras. Y yo le quiero decir que yo he escuchado de usted dos grandes mentiras, diputada, respetando su condición. Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar. Y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”.

Pizarro no dejó pasar estos dichos

La polémica frase ha sido criticada duramente por personajes del mundo político, entre ellas, se encuentra la actual alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

“La opinión del diputado es demasiado lamentable y violenta, me interpela como que él opine de esa forma. No puedo concebir que tengamos parlamentarios de esa categoría, que se elija para hacer leyes de inclusión”, comentó de entrada tras estar como invitada en el programa “Hola Chile”.

“Siento rabia de los parlamentarios que interpelan tanta violencia a través de sus dichos”, añadió.

Finalmente, la edil se lanzó sin filtro contra Gonzalo de la Carrera: “¿Sabe lo que me da? Me da asco tener parlamentarios de esa categoría. No entiendo cómo me puedo sentir representada por un parlamentario que tiene esta actuación contra otra persona, cuando estamos pidiendo hoy, en una sociedad moderna, que nos respetemos”, sentenció.