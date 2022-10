Conductores protestan contra AVO y concesionaria insiste en que no hay obligación de tener vía alternativa en La Pirámide

Un grupo de personas se manifestó durante la mañana de este miércoles en la Autopista Vespucio Oriente (AVO), en la comuna de Huechuraba, específicamente en el sector de La Pirámide. Los manifestantes exigieron en el lugar que se instale una vía alternativa sin TAG en dicha autopista.

Y al respecto, la misma concesionaria se manifestó ante los reclamos. Mediante un comunicado, indicó que “aquellas obras entregadas en concesión a particulares -cuya explotación se efectúa por medio del cobro de peajes-, el Ministerio de Obras Públicas no tiene la obligación de mantener vías alternativas a las rutas tarificadas toda vez que no existe norma constitucional o legal que así lo establezca”:

“La Concesionaria únicamente tiene la obligación de ejecutar las vías de servicios que expresamente sean señaladas en la Base de Licitación. A su turno, el artículo 11 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece expresamente que el concesionario tiene derecho a percibir por los servicios que preste -básicos y complementarios obligatorios- el precio o tarifa y no está obligado a establecer exenciones en favor de usuario alguno”, precisaron.

Conflicto con Huechuraba

Esta no es la primera polémica que debe sortear la autopista, ya que el alcalde de Huechuraba Carlos Cuadrado-antes que comenzara a funcionar el tramo- precisó que no podían cobrar el pórtico de La Pirámide, porque la concesionaria no contaba con patente comercial en la comuna.

El pasado 24 de julio comenzó a funcionar con cobros el primer tramo de la Autopista, pero días antes la Municipalidad de Huechuraba notificó que no pueden hacer el cobro en el sector de La Pirámide. ¿El motivo? el alcalde precisó que la Autopista no cuenta con patente comercial en la comuna.

Sin embargo, el cobro se ha hecho de igual forma, por lo que el jefe comunal insistió y esta vez con más fuerza. En conversación con EmolTV, precisó que “cuando yo verbalizo algo y me comprometo a hacerlo, lo cumplo”, y recalcó que va a “actuar” si es que la empresa “no modifica la ilegalidad en la que están incurriendo”.

“Les volvemos a reiterar por escrito lo que yo ya verbalicé y que debieron haber entendido, porque yo soy autoridad pública. Si no lo quieren entender por las buenas, lo entenderán por las malas”, insistió la autoridad comunal.