Fabiola Campillai se lanzó contra exPresidente Piñera: “Tenemos a un hombre que aún está en libertad, que fue culpable”

En este tercer aniversario del estallido social, la senadora Fabiola Campillai hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric, con respecto al proyecto de libertad para los presos de la revuelta. “En un comienzo puede tener la esperanza de que este proyecto de ley de amnistía pudiese sacar a nuestro presos políticos, pero al corto caminar me di cuenta de que no estaban los votos para ello, que se había modificado de tal manera este proyecto, que no sacaba a nadie de las cárceles”, afirmó la parlamentaria en un punto de prensa desde el Congreso”, manifestó.

De esta forma, agregó que “hoy hago el llamado al Presidente de la República a buscar otro camino, por razones humanitarias, el camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso para terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de derechos humanos”.

Contra Piñera

Campillai además tuvo palabras para el exPresidente Sebastián Piñera: “Tenemos a un hombre que aún está en libertad, que fue culpable, al igual que todos los que dispararon en contra del pueblo”.

“Le declaró la guerra a su propio pueblo y hoy no hay justicia y para que haya justicia no debe haber impunidad y para que tengamos garantía de no repetición, tenemos que hacer justicia”, sentenció.