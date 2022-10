“Héroe sin capa”: Pistolero anónimo frustró asalto a madre e hijo en San Bernando

Un misterioso y anónimo pistolero se ganó el nombre de “héroe sin capa” en Instagram, luego de repeler y frustrar a balazos un robo en la comuna de San Bernando. Situación que quedó registrado en la cámara de seguridad de la vivienda, cuando los antisociales bajaron de un vehículo rojo, para realizarle un portonazo a una mujer con su hijo, informó BioBío.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, cuando una madre y su hijo llegaron a bordo de un automóvil hasta un condominio en el sector de Lomas de Nos, según indicó el medio.

Cuando la mujer se había estacionado, se detiene frente a ella un vehículo de menor tamaño y bajan dos personas que la intimidan y rompen el vidrio del auto, por el lado del conductor.

Sin embargo, en las imágenes se ve que los sujetos, quienes ya habían subido al vehículo de la víctima, comenzaron a descender rápidamente y regresaron a su auto para darse a la fuga.

El teniente Camilo Oyarzún, oficial de ronda de la prefectura del Maipo, señaló que uno de los asaltantes, no pudo arrancar el automóvil. aparentemente debido al poco conocimiento.

Dichos segundos fueron claves para la llegada de un hombre con un arma de fuego, quien frustró el ilícito tras motivar la escapada de los asaltantes.

Las víctimas no resultaron lesionadas. Quien portaba el arma y evitó el robo, en tanto, no ha sido identificado, señaló BioBio.

“Ese será el futuro”

“Héroe sin capa”, “Dónde envío el Jack Daniels para que celebre ese buen samaritano”, “Ese será el futuro, todos armados para defenderse , si el desgobierno no lo hace”, “No quedara otra alternativa! con esas penas tan ejemplares, ojala no anden buscando a esa persona que ayudo a la señora para meterlo tras las rejas, si no a las delicuentes autores del portonazo”, fueron algunos de los comentarios.