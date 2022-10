Sujeto que increpó a Presidente Gabriel Boric: “Le dijimos que no queremos otra Constitución”

Manuel Cabezas, el hombre que esta mañana mantuvo un tenso diálogo con el Presidente Gabriel Boric, durante la participación del mandatario en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa (Enape”), aclaró los dichos que motivaron la airada respuesta del jefe de Estado.

Durante la alocución del Presidente, y en el momento en que hablaba respecto de las críticas que ha recibido su gestión, fue que Cabezas interrumpió el discurso desatando la airada respuesta de Boric.

“Conversemos con la verdad, me gusta que nos hagan críticas constructivas y quiero que sepan, y esto lo he repetido reiteradamente y creo que desgraciadamente en la política lo hacemos muy poco, que tenemos que ser capaces de escuchar a quien piensa distinto, porque quien piensa distinto puede tener un punto de vista que enriquezca el nuestro. Acá nadie tiene una verdad absoluta y revelada. Nosotros no venimos con una idea a imponer a toda costa sin importar que sea lo que pase”, señaló el mandatario, quien se encontró con la imprevista intervención de Cabezas.

“¡Perdieron en la Constitución! ¡La seguridad es lo importante, perdieron!”, exclamó el hombre. Frase que finalmente provocó la furiosa respuesta de Boric.

“La Constitución se rechazó, pues. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile (...) ¡Le exijo respeto! ¡Le exijo respeto! ¡Le exijo respeto! (...) también el pueblo de Chile decidió, por una amplia mayoría, tener una nueva Constitución. Y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la Convención, pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente”, afirmó.

Las críticas a Gabriel Boric

Luego del acalorado incidente, el hombre aludido por el mandatario sacó la voz y en diversos medios justificó sus afirmaciones.

“Dijo que él (Boric) no quería imponer nada y fuimos ocho millones de personas las que le dijimos que no queremos otra Constitución”, inició Cabezas.

“Le dije también que se preocupara de la delincuencia, del ciento por ciento de la delincuencia, lo primero (...) tenemos el artículo 142. ¿Cuál fue el artículo 142? ¿Qué es lo que nos dijeron? Plebiscito de entrada, plebiscito de salida. La salida era se mantiene la Constitución o se pone una Constitución nueva. ¿Qué fue lo que se dijo? 142. Dijimos que no, dijimos rechazo”, afirmó.

“Segundo tema, la economía. Pero primer tema, la delincuencia. Pasamos de ser un país seguro a uno de los países más inseguros de Sudamérica. Como es posible”, finalizó.