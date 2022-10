Experto prevé de 10 mil a 15 mil casos diarios de covid-19 en los próximos días

Fue el sábado 1 de octubre cuando empezó una etapa de Apertura en el manejo de la pandemia de coronavirus, en un momento epidemiológico que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, calificó como favorable.

Al acercarnos al mes de las nuevas medidas, que incluyen el fin de Pase de Movilidad y el relajo en el uso de la mascarilla, bien vale analizar cómo vamos.

[ Golpe sanitario: Se acaba el pase de movilidad y obligatoriedad del uso de mascarillas ]

Más aún considerando que hubo un fin de semana largo (por el feriado del lunes 10) y que viene uno más extenso (debido a los feriados del lunes y del martes de la semana que viene), instancias en las que aumenta la movilidad.

“Hasta el lunes 10 de octubre había una contracción de los casos del orden del 5%, iniciada en la semana del lunes 22 de agosto. Vino el último feriado y el lunes 17 de octubre hubo un incremento del 25% respecto de la semana anterior. Y este lunes 24 de octubre descubrimos una alza del 35% en comparación a la semana pasada” , dijo Gabriel Cavada, bioestadístico y profesor del programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

[ Cómo operan las subvariantes BA.4 y BA.5 de Ómicron, que se están imponiendo en el mundo ]

El académico añadió que “esto puede ser un aviso de peligro, pues aunque el nivel de uso de camas UCI por covid-19 es el más bajo de toda la pandemia, en la última semana ese ítem creció un 7%”.

“Lo bueno es que se mantienen a la baja los fallecidos (ayer fueron reportados seis), por lo que el lunes de esta semana se reportó un 8% menos respecto del lunes de la semana pasada. Pero si comparamos octubre de 2021 con octubre de 2022, tenemos por ahora la misma cantidad de muertos que entonces”, precisó Gabriel Cavada, quien hace sus análisis recogiendo los datos semanales.

Ya no es mucha le gente que usa la mascarilla. (MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE/MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE)

El representante de la Casa de Bello explicó que “la vacunación con el segundo refuerzo fracasó, y por ello quedaron casi tres millones de personas susceptibles de contagio” .

“Y la comunicación se ha visto influida por lo que pasa en Europa, pero se olvidan de que allá van seis meses adelantados. De hecho, Alemania tiene ahora un rebrote que está empezando a estresar su sistema hospitalario”.

Gabriel Cavada es partidario de reponer el Pase de Movilidad y de sugerir con fuerza el uso de la mascarilla en lugares de aglomeración, en sitios cerrados no ventilados y en el transporte público.

“No sería raro que esta semana o a más tardar la que viene, tras el feriado, lleguemos a diez mil o quince mil casos diarios, pues estamos iniciando una quinta ola (ayer fueron informados 3.145 enfermos nuevos)”.

“Hay que vacunar al máximo posible hasta diciembre para tener un verano promisorio. Hoy tenemos la misma cifra de casos semanales de julio de 2021 y de mayo de 2022, que son tiempos invernales” , cerró el especialista.

El uso de camas UCI por covid-19 es el más bajo de toda la pandemia, pero en los últimos días ha habido un incremento del 7%.

UN LLAMADO PARA SER RESPONSABLES

La infectóloga y académica de Medicina de la Universidad San Sebastián, Loreto Twele, precisó que “había que esperar más casos tras las últimas medidas de la autoridad sanitaria, pero ya llevamos más de dos años con la pandemia y me niego a creer que Chile sea un país que solo responda ante medidas restrictivas”.

“Cada persona debe hacerse responsable de su salud, de la de su familia y de la de su entorno. Por eso aunque la mascarilla no sea obligatoria en todas partes, no hay que tener vergüenza al usarla, si no los enfermos aumentarán”.

[ Qué tan alentador es que la letalidad del coronavirus se acerque a la de otras enfermedades respiratorias ]

La doctora agregó que “ha aumentado la cantidad de niños internados tanto por covid-19 como por otros virus, por lo que eliminar las mascarillas en los colegios no fue positivo. Los servicios están repletos. También es lamentable que se haya perdido el testeo. Se confunde un resfrío o una alergia con el coronavirus, no se hace el aislamiento y se sigue contagiando. Y además ha habido poca promoción de la vacuna bivalente”.

Según Loreto Twele, “estar más al aire libre por el verano es positivo, pero si no se retoman la mascarilla y el testeo y no aumentan los vacunados, en marzo ocurrirá lo mismo de hoy en Europa, con muchos casos y los centros de atención colapsados”

Quienes tengan de 80 años hacia arriba empiezan hoy a recibir la vacuna bivalente. (JUAN EDUARDO LOPEZ/ATONCHILE/JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON)

LA “ANTICIPACIÓN” DEL MINSAL

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, declaró ayer que la ampliación a los mayores de 80 años de la vacuna bivalente contra el coronavirus -proceso que empieza este miércoles- “es para anticiparse a nuevas olas con una inmunización preventiva”.

Hasta ahora esa dosis voluntaria era para funcionarios de la salud y personas inmunosuprimidas (quienes desde los 12 años tienen enfermedades autoimunes, los que reciben tratamientos biológicos de pequeñas moléculas y corticoides, los trasplantados de órganos sólidos, y de médula ósea, los pacientes con cáncer en tratamiento y los dializados).

[ Cómo funciona la vacuna bivalente contra el coronavirus que será aplicada desde octubre ]

La vacuna bivalente contiene el virus original de Wuhan y la variante Ómicron, dominante este año.

“Progresivamente incorporaremos a otros grupos de riesgo. Iremos bajando hasta los mayores de 60 años y enfermos crónicos de cualquier edad, informando sus calendarios”.