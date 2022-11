Dra. Cordero acusa a alcalde de Colchane de traficar autos, armas y drogas: edil anunció querella en su contra

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, salió al paso este lunes de las duras acusaciones que realizó en su contra la doctora y diputada de Chile, María Luisa Cordero, quien en un Live de Instagram aseguró el fin de semana que el edil nortino es un traficante de “automóviles, armas y drogas”.

En un polémico Live fue que la parlamentaria dio cuenta de los grandes inconvenientes que tiene el Congreso Nacional para fiscalizar a los municipios del país, un problema que en sus palabras, ha permitido la impunidad de muchos alcaldes para cometer una serie de delitos, entre ellos, el que Cordero acusó de realizar al edil de Colchane.

La denuncia de Cordero

“El alcalde de Colchane, de apellido García, su primo, el principal narcotraficante de Colchane y el alcalde de Colchane, dicho por el funcionario de la Cancillería chilena, trafica automóviles, armas y drogas”, inició la congresista, quien acusó a García de utilizar el paso de Pisiga a Bolivia para realizar los ilícitos.

“El alcalde. ¿Lo han visto cómo se ha cambiado de poleras y sombreros? Está ganando plata como loco. Él tiene una pasada a Pisiga, así se llama el principal pueblo siguiente a Colchane por Bolivia, y sabe la cara que puso, a propósito de la semiología, yo le analice la cara, cuando una periodista le preguntó: ‘Alcalde. ¿Qué opina que esté el Ejército acá, en Colchane? Bueno, hemos tenido problemas por el paso a Pisiga’. Claro, porque por ahí pasa los autos robados, poh. No le gustó mucho. Ese paso, entre paréntesis, que lo debería saber la señora (Antonia) Urrejola, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, es un pasaje que abrió el tipo, el alcalde de Colchane. No lo abrió la Cancillería chilena, no es una entrada oficial a Bolivia a Pisiga, es el negocio del alcalde de Colchane, no está en el tratado de límites, no figura en el mapa”, acusó Cordero.

“Entonces, no sé a cuántos habrá coimeado este gallo, que nadie dice nada. Porque eso es lo que pasa en el norte, están todos tan untados que se quedan callados”, prosiguió la doctora, quien recordó que al momento de llegar al Congreso Nacional, a los nuevos diputados les recomendaron que no debían fiscalizar tanto a los municipios del país.

“Ah, y una de las advertencias que nos dieron al llegar al Congreso fue que no podíamos supervisar las alcaldías. Se imaginan ustedes. No haber podido supervisar a los sinvergüenzas de la municipalidad de San Fernando que le robaron la plata de su jubilación a los profesores de San Fernando; al alcalde de Puerto Montt, que yo desgraciadamente no soy diputada por Puerto Montt, porque se compró un departamento en Miami. Hizo una fuente, que aguas locas. ¡600 millones de pesos, cuando la cuestión no vale ni cinco palos! (...) no hay control. Queridos chilenos, aprendan ustedes a meter la cuchara y a preguntar. Todos tenemos derecho a controlar”, sentenció en una polémico Live de Instagram, que tuvo un alto número de comentarios en la red social.

La respuesta del edil de Colchane

Este lunes, y luego de la viralización del video de Cordero, fue que el alcalde de Colchane salió a entregar su versión, y de paso, anunciar que recurrirá ante la Justicia para buscar que la parlamentaria se retracte de las acusaciones en su contra.

“En política se ha impuesto una práctica peligrosa que consiste en hacer aseveraciones falsas, cuyo único objetivo es dañar la honra de las personas y la imagen de las personas y sus familias”, partió García, en un audio que fue publicado por la nortina radio Paulina.

“En este caso, la diputada María Luisa Cordero, por segunda vez, claramente aprovechándose del fuero parlamentario del que goza por ley, hace declaraciones que son absolutamente falsas, que afectan mi imagen y la de mi familia. Por tanto, frente a esta aseveración irresponsable, interpondré una querella criminal en su contra, que es lo que corresponde conforme a derecho”, aclaró el edil, quien acusó a la doctora de omitir la facultad que le confiere la ley de realizar sus denuncias a través de canales institucionales y no por medio de plataformas de alto impacto en la opinión pública.

“Ella omite estos pasos para difundir, a través de medios de comunicación, irresponsablemente, afirmaciones falsas que buscan dañar el prestigio de mi persona y la honra de mi familia”, finalizó.