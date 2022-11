Niño hace un año que está internado y no puede ser dado de alta porque no tiene casa

Ian Morales de 10 años, lleva casi un año internado en el Hospital Rawson de San Juan, Argentina, en el sector de Oncología Infantil y a pesar de que en septiembre recibió su alta médica, no puede ser dado de alta, porque no tiene casa. El pequeño sólo reside en un pequeño espacio dentro de un club, por lo que no cuenta con las condiciones sanitarias requeridas y continuar sus cuidados.

De acuerdo al medio El Perfil, el niño fue diagnosticado hace casi un año con hidrocefalia, enfermedad que le provocó la pérdida del habla y la movilidad del cuerpo. Vive junto a su familia en un club que ni siquiera cuenta con baño propio, sino que utilizan los sanitarios compartidos del lugar.

La familia del niño perdió todo cuando Ian eran sólo un bebé, ya que vivían en una casa que no resistió el paso de una fuerte tormenta y se vino abajo, por lo que debieron ser evacuados en el Club Belgrano.

“Nos cansamos de golpear puertas intentando conseguir una casa para que Ian pudiera salir del hospital. Estamos inscriptos en el IPV desde que nos evacuaron hace 10 años pero no tenemos respuestas”, expresó la madre del niño en diálogo con Diario de Cuyo.

En este sentido, la mujer remarcó: “Acá no se trata de la comodidad para nosotros, sino para que mi hijo pueda salir del hospital después de tanta lucha”.