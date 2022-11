“Me recuerda a cuando los nazis quemaban sinagogas”: Gabriel Boric tras incidentes en La Araucanía

Esta mañana de jueves, el Presidente Gabriel Boric llegó a La Araucanía para hablar sobre los conflictos en la zona. Sin embargo, durante la conferencia de prensa el mandatario golpeó la mesa frente a los incidentes ocurridos durante esta jornada.

“No quiero entrar en una polémica semántica respecto a esto, creo que nos hace mucho daño. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista”, señaló de entrada.

“El ataque al Molino Grollmus, cuando atacan a Hellmuth, a Cristian y a Carlos Grollmus, en particular a Carlos dejándolo en una situación terrible, y queman el molino, eso es un acto de carácter terrorista”, enfatizó.

En la misma línea, añadió que “el problema de esto es que la presión inmediata que viene, y en esto no debiéramos hacer un gallito político, es: ‘bueno entonces aplique Ley Antiterrorista’”.

Sin embargo, aseguró que “la Ley Antiterrorista ha traído pésimos resultados para las víctimas y para el Estado”, por ende “no es una herramienta jurídica adecuada para enfrentar esta situación”.

“Los vamos perseguir”

Por su parte, también se refirió a los incidentes de esta madrugada en la Macrozona Sur: “Hoy quemaron una escuela recién inaugurada, una iglesia”, lamentó.

Posteriormente, agregó que “hubo un corte de ruta. Yo les quiero decir que si creen que privando de educación a los niños o de un templo a las personas van a lograr intimidarme a mí o este gobierno, están muy equivocados”.

Asimismo, Boric afirmó que estas personas “son unos cobardes y los vamos perseguir con todo el rigor de la ley”, amenazó con molestia.

“¿Saben lo que me recuerda la quema de la escuela que vimos hoy? Me recuerda a cuando los nazis quemaban sinagogas, me recuerda a cuando la dictadura quemaba libros en la plaza San Borja. A eso se parece esa gente y los vamos a perseguir”, sentenció.