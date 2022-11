“No es cabro chico”: Mariana Aylwin pisó el palito con cuenta parodia y retó a Boric

La cuenta de Twitter ADM Radio, que parodia a Radio ADN hizo caer en la trampa a Mariana Aylwin con un supuesto mensaje escrito por el Presidente Gabriel Boric, donde criticaba que lo agarraran para “el webeo”, tras realizar la esperada visita a la Macrozona Sur, en La Araucanía.

“Critican porque no vengo a la Araucanía, me critican porque vengo a la Araucanía, o sea la idea es agarrarme para ek webeo independiente de lo que haga”, decía el mensaje que ADM compartió como si fuera una noticia.

“AHORA un molesto Presidente Gabriel Boric tras su rechazada visita a la Araucanía por parte de la opisición”, escribieron en el encabezado que engaño a la exministra de Educación e hija del exPresidente Patricio Aylwin.

Por ello, pensando que se trataba de una noticia real proveniente de la radio nacional que Mariana Aylwin no dudó en tuitear, reprochando el lenguaje soes usado, supuestamente por el Jefe de Estado y lo trató de “cabro chico”.

“Tiene razón”, le dijo en relación que la opisición criticaba por que no iba y después porque fue a La Araucanía. Pero, le recomendó, “por favor use otro lenguaje. Usted es Presidente de Chile no un cabro chico que no representa a nadie”, publicó etiquetando la cuenta del Mandatario @gabrielboric.

Tras esto, la misma cuenta parodia resaltó el error.

“Mariana Aylwin cae en un titular de cuenta parodia de Radio Adn y es el blanco de burlas de internautas”.

“Qué golazo, radio ADM!!!”, “No dije yo!!!! Que no faltaría que tendríamos q explicar la broma ! Y anoten q fue ministra de educación!”, “Pucha la vieja ya no sabe donde está para”, “jaja Mariana no tiene comprensión de lectura”, “Excelente servicio ADM”, fueron parte de los comentarios.

Mariana Aylwin cae en un titular de cuenta parodia de Radio Adn y es el blanco de burlas de internautas. https://t.co/oUgcUfHlEd pic.twitter.com/EHfcqGXaxY — ADM Radio (@ADM_CuentaChile) November 10, 2022

“Paso en falso”

En el marco de su visita a la región de La Araucanía, el Presidente Gabriel Boric se refirió al fallido viaje de Izkia Siches, ministra del Interior en aquel momento.

En conversación con la Radio Lonquimay aseveró que “nosotros tuvimos como gobierno, y creo que es importante reconocerlo, un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo”. Y añadió que “tuvimos unos incidentes muy complicados en ese momento que afectaron a nuestra ministra del Interior de entonces, a mi querida compañera que le mando un saludo, a Izkia Siches, y nos dimos cuenta que la situación en la Araucanía hay que abordarla sin atajo”.