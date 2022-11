“Cuídese de con quién comparte su vida”: El consejo sin filtro de José Antonio Neme a Felipe Kast

A José Antonio Neme, conductor de Mucho Gusto, le correspondió analizar la declaración que durante la tarde de ayer relalizó el senador Felipe Kast, con respecto al video en el que aparece junto a una modelo trans.

Cuando apenas había comenzado a analizar la noticia, durante el capítulo de hoy del matinal de Mega, Neme envió un sincero mensaje al parlamentario:

“Quiero decirle algo al senador Kast, que nos está viendo. Nos está viendo porque me habla privadamente. Senador Kast, cuando yo vi el video me importó un comino, porque no me importa con quién sale”, dijo de entrada el animador del matinal de Mega.

“Yo lo respeto, le tengo aprecio y su vida privada es privada”, declaró el periodista ante la sorpresa de sus colegas y medios como La Cuarta, que replicaron sus palabras.

Pero José Antonio Neme no se quedó ahí, porque le envió un consejo al senador: “El único punto es que la filtración habla de que alguien le quiso hacer un daño. No sé quién, no sé en qué eslabón de la cadena”.

“Simplemente, porque creo que usted es un buen hombre, cuídese de con quién comparte su vida. Nada más. No tengo nada más que decirle, le mando un abrazo”, finalizó.

